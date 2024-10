Milano all’esame degli ex. Poeta aspetta l’Olimpia

Dopo aver ritrovato la retta via con le vittorie casalinghe con Sassari e Parigi, l’Olimpia prova a completare la settimana perfetta nel derby lombardo contro Brescia. Si giocherà ancora all’Unipol Forum, questo pomeriggio alle 17, nel pieno della preparazione alla prima “doppietta“ di Eurolega in programma martedì 15 e giovedì 17. Non sono escluse, dunque, scelte particolari a livello di rotazione per coach Messina che sarà ancora senza Leandro Bolmaro e Josh Nebo, mentre proverà in extremis a recuperare Diego Flaccadori. Dovrebbe esserci spazio per la prima italiana di Armoni Brooks, mentre la coppia David McCormack-Ousmane Diop dovrà fare un salto di qualità difensivo per limitare il gioco di Miro Bilan (20.5 punti e 8.0 rimbalzi), pivot di Brescia e perno del gioco della formazione di Peppe Poeta.

Proprio il nuovo coach bresciano è uno dei grandi ex della sfida, visto che nelle ultime due stagioni è stato assistente di Ettore Messina ed ora ha la sua grande occasione all’esordio da capo allenatore. Sul campo, invece, sono i tiratori Amedeo Della Valle (miglior realizzatore bresciano a 23.5 punti di media) e Giordano Bortolani gli ex incrociati delle due formazioni. La Germani arriva al Forum da imbattuta avendo vinto le due gare di Serie A. Milano, invece, dopo l’inciampo all’esordio a Trieste si è già giocata un jolly per queste prime giornate. L’Olimpia ha bisogno che Dimitrijevic cresca decisamente. Dopo l’ottimo impatto in Supercoppa il giocatore macedone ha avuto un’involuzione, mentre tra i nuovi arrivi è già totalmente nel gruppo Zach LeDay che sta sfruttando la conoscenza con Messina. Intanto ha annunciato il suo ritiro un altro dei campioni d’Italia degli ultimi due anni: Billy Baron non ce l’ha fatta a rientrare dopo i numerosi problemi fisici e ha definitivamente appeso le scarpe al chiodo.