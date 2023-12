Morant torna dopo la squalifica ed è subito decisivo per Memphis. Show di Curry contro gli Spurs

È stato fuori per 25 partite, perché per ben due volte si era fatto riprendere mentre aveva una pistola e i due video erano finiti sui social. Ieri notte Ja Morant (nella foto) è tornato in campo e lo ha fatto da trascinatore dei suoi Memphis Grizzlies nel successo sul campo dei Pelicans. Allo Smoothie King Center di New Orleans la squadra allenata da Taylor Jenkins ha vinto 115-113 e la sua stella ha segnato 34 punti compresi quelli del canestro decisivo (34 punti anche per Ingram nei Pelicans).

Successo al supplementare per i Golden State Warriors, che hanno piegato i Boston Celtics per 132-126, dopo il 121 pari dei tempi regolamentari. Decisivo Steph Curry, con 33 punti a tabellino, venti dei quali realizzati dall’ultimo quarto. Vittoria 132-119 per i Milwaukee Bucks sugli Spurs privi di Victor Wembanyama per un problema alla caviglia. 40 punti per Lillard.