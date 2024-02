Final Eight, Napoli sorprende Brescia e vola in semifinale di Coppa Italia

Torino, 15 febbraio 2024 – La magia delle Final Eight di Coppa Italia regalano una sorpresa anche nella seconda gara del secondo giorno dei quarti. Dopo il colpo della UnaHotels Reggio Emilia contro la Virtus Segafredo Bologna, a ribaltare il pronostico ci ha pensato anche la Generazione Vincente Napoli che supera per 74-80 la Germani Brescia e si qualifica alla semifinale contro l’avversaria reggiana in calendario sabato. La squadra di Milicic, ritornata a prender parte alla kermesse tricolore a distanza di sedici anni dall’ultima apparizione, elimina i detentori del trofeo dell’ultima edizione al termine di un match condotto per larghi tratti. Mvp della serata va assegnato a Jacob Pullen che chiude con 25 punti supportato da un solido Markel Brown che si ferma a 19 cui aggiunge cinque rimbalzi e ben quattro recuperi. Sulla sponda della Leonessa non basta la solida prestazione di Kenny Gabriel (19). Peserà e non poco un pessimo primo quarto offensivo ed una terza frazione difensivamente poco convincente.

Primo quarto da dimenticare per la Germani, si salva il solo Kenny Gabriel

Sul parquet c’è solo la compagine partenopea protagonista di un avvio molto incoraggiante così come sancisce il 7-0 che vede tra i fautori Tyler Ennis. Dalla lunga distanza Brown allunga il divario che fa scattare il campanello d’allarme nel roster lombardo le cui percentuali di tiro sono davvero da film horror: 0/7 da due punti ed il 30 per cento dall’arco dei tre punti. Owens sigla il 6-15 mentre Burnell tiene aperti i giochi col canestro dell’11-17 prima dei due tiri liberi di Pullen che fissano sul +8 il divario al suono della prima sirena. Sokolowski corre bene in transizione ed il tabellone aggiorna il massimo vantaggio sul +12 costringendo coach Alessandro Magro a spendere il secondo timeout a propria disposizione. Al 14’ è Bilan a rompere l’incantesimo nel tiro da due punti per la Leonessa che sfrutta la mano calda di Semaj Christon che iscrive a referto cinque punti in un amen chiudendo un parziale aperto di 10-0 che riapre l’incontro sancito dalla bomba di Kenny Gabriel. I ritmi sono elevati con Burnell che prova a scuotere una Brescia che incassa una schiacciata da All Star Game a firma di Brown che vola sopra la testa di Cobbins (30-34 al 20’). Nella ripresa è ancora l’esterno americano in forza ai napoletani a fare la differenza: due triple, curiosamente segnate da angoli opposti, regalano allungano il divario che rappresenta una doccia fredda per Della Valle e compagni. Sale in cattedra Pullen che piazza undici punti in questo terzo periodo, compreso un gioco da quattro punti che strappa gli applausi di tutto il pubblico del palasport di Torino. L’ex Biella è scatenato in attacco: dalle sue mani parte la fuga ribadita dal jumper di De Nicolao al 30’ (46-61). Nell’ultima frazione Massinburg cerca di riaprire la contesa mettendosi in proprio (63-68). La Generazione Vincente riesce a gestire al meglio i problemi di falli di alcuni dei suoi migliori giocatori, tra questi Brown che chiude la contesa prima col canestro del +7 e successivamente prendendosi il blocco irregolare di Gabriel. Il 2/2 finale dalla lunetta sarà la ciliegina sulla torta per una Napoli che ritorna a sognare.