Delusione Virtus Bologna: cade con Reggio Emilia ed esce subito dalla Coppa Italia

Torino, 15 febbraio 2024 – Trenta minuti avanti, ma senza incantare e un finale da dimenticare e la frittata è fatta. A Torino, la Virtus cade 72-81 nei quarti di finale con Reggio Emilia e saluta, subito la Coppa Italia. Le triple di Galloway mandano all’inferno le V Nere e in paradiso una Reggio che mette a segno la prima sorpresa di queste Final Eight.

Ko inaspettato e per questo ancor più doloroso per i bianconeri che si aspettavano ben altro percorso dalla kermesse della Inapli Arena. Belinelli e compagni salutano così la Coppa Italia per quella che è la prima vera delusione della stagione bianconera.

Primi scampoli di gioco, poi la Virtus prende in mano la sfida e provando a scappare. Pian piano la formazione di Banchi raggiunge il massimo vantaggio a metà seconda frazione sul +11, ma Reggio si conferma avversario tostissimo. In un finale di quarto tutto da dimenticare, la Virtus sbanda, continua a sbagliare troppo, perdendo palloni e occasioni. L’Unahotels ricuce così lo strappo e rimane a contatto, andando all’intervallo solo a -3 sul 37-34. Non cambia l’inerzia nel terzo quarto, Virtus avanti Reggio sempre pronta a rintuzzare e ad un passo. Dopo 30’ avanti la Virtus si perde ad inizio dell’ultima frazione di gioco dove i reggiani si portano per la prima volta in vantaggio. Banchi chiama tempo ma il vantaggio di Reggio tocca il 55-61 al 32’, spinta da Uglietti.

Tripla di Shengelia e i bianconeri sembrano rianimarsi. Segna anche Mickey che con 4 di fila riporta avanti i bianconeri avanti 62-61 al 34’ Continua il punto a punto: al 37’ è 66-66. Si entra negli ultimi 3’ di gioco, Shengelia fa 1 su 2 dalla lunetta; Mickey risponde a Weber, ma Galloway si erge da protagonista e infila la tripla del +2 Reggio e costringe Banchi a chiedere tempo sul 69-71.

Nell’ultimo minuto ancora Galloway da tre e Vitali permettono a Reggio di infilare il break decisivo per il 69-76. A 32” dalla fine Belinelli infila la tripla della speranza, ma Reggio non sbaglia più e Vitali mette a segno i liberi che chiudono la sfida.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 72 REGGIO EMILIA 81

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Cordinier 2, Belinelli 14, Shengelia 20, Dunston 5; Lundberg 9, Dobric, Mickey 10, Pajola 6; Polonara 6, Mascolo, Abass ne. All. Banchi. UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Vitali 9, Weber 10, Galloway 20, Chillo, Faye 16; Smith 9, Atkins 4, Uglietti 8, Grant 5, Bonaretti ne, Cipolla ne, Suljanovic ne, All. Priftis. Arbitri: Baldini, Perciavalle, Borgo. Note: parziali 20-15, 37-34 54-53. Tiri da due: Virtus 13/30; Reggio Emilia 21/42. Tiri da tre: 11/32; 9/25. Tiri liberi: 13/22; 12/14. Rimbalzi: 36; 41.