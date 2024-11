Nba: 39 punti per Lebron, ma Lakers ko. Cleveland unica imbattuta

Milano, 7 novembre 2024 - Quasi 40 anni e non sentirli affatto. Nella notte, Lebron James si è reso protagonista dell'ennesima straordinaria prova in carriera, firmando il suo season high: 39 punti realizzati in faccia ai Memphis Grizzlies, conditi anche da 7 rimbalzi e 6 assist, con 15/24 al tiro. Una prestazione straordinaria, che tuttavia non è bastata ai Los Angeles Lakers, finiti ko con il risultato di 131-114. Decisiva l'assenza di Anthony Davis e la pessima difesa dei gialloviola, che nella ripresa hanno concesso la bellezza di 72 punti agli avversari, trascinati dai 60 punti del trio composto da Ja Morant, Jaren Jackson Jr. e Jayson Wells.

Colpo Golden State a Boston

Fra le altre notizie più importanti dal mondo Nba, ecco il primo ko stagionale al Td Garden dei Boston Celtics, che hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte ad una Golden State giunta al settimo successo da inizio campionato. Curry e compagni si sono imposti per 118-112, grazie soprattutto ai 27 punti (più 9 assist) del loro numero 30, coadiuvato da Looney, fondamentale nel finale con i suoi rimbalzi offensivi, e Hield, autore di una tripla di vitale importanza. Senza Brown, è toccato a Jayson Tatum e Derrick White (rispettivamente 32 e 26 punti) tenere accese fino in fondo le speranze dei padroni di casa, a cui non è sufficiente siglare nel solo terzo periodo ben 41 punti.

Cavs unici imbattuti

Prima sconfitta in questa annata per i Thunder, finiti al tappeto di fronte a Denver, nonostante un primo tempo da +11. Nella terza frazione Okc ha toccato anche il +16, prima della rimonta dei Nuggets, alla fine vittoriosi per 124-122, con l'ex Westbrook in grande evidenza con 29 punti. Tripla doppia da sballo per Jokic, che ha terminato la sfida con 23 punti, 20 rimbalzi e 16 assist. Dall'altra parte si segnalano la tripla doppia sfiorata da Williams (29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) e i 28 punti di Gilgeous-Alexander. L'unica franchigia ancora senza passi falsi resta quindi Cleveland, che nella notte ha sbancato il parquet di New Orleans, battendo i locali per 131-222. Nona affermazione per i Cavaliers, guidati dai 29 punti di Mitchell. Inutili per i Pelicans le prestazioni di Williamson (29 punti), Alvarado (27) e Ingram (20).

Tutti i risultati

Ecco tutti gli altri risultati della notte:

Houston Rockets-San Antonio Spurs 127-100,

Dallas Mavericks-Chicago Bulls 119-99,

Phoenix Suns-Miami Heat 115-112,

Sacramento Kings-Toronto Raptors 122-107,

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers 110-98,

Atlanta Hawks-New York Knicks 121-116,

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 108-107

Indiana Pacers-Orlando Magic 118-111.

