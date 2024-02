Nba All Star Game Weekend: McClung e Lillard si confermano campioni. Curry batte Inonescu

Milano, 18 febbraio 2024 - Notte di conferme all'All Star Game Weekend. Due dei quattro eventi del sabato (di cui uno inedito) hanno visto i campioni in carica confermarsi. A cominciare da Damian Lillard, che nella gara del tiro da tre punti ha avuto la meglio al fotofinish di Trae Young e di Karl-Anthony Towns, gli altri due finalisti. Decisivo per il successo del play-guardia dei Milwaukee Bucks l'ultimo tiro, valido due punti (il cosiddetto "Money Ball"), che è andato a bersaglio, permettendo all'ex Portland Trail Blazers di raggiungere quota 26 e di superare in volata gli avversari (l'esterno di Atlanta si era fermato a 24, il lungo di Minnesota a 22). Nel turno eliminatorio, erano presenti anche Tyrese Haliburton, Lauri Markkanen e Jalen Brunson, con il primo che è stato eliminato nello spareggio per accedere alla finalissima che ha poi incoronato campione Lillard, diventato il primo a prendersi la corona di campione del tiro da 3 per il secondo anno consecutivo dopo Jason Capono, che ci era riuscito nel biennio 2007-2008.

Curry batte Sabrina Ionescu

Uno degli appuntamenti più attesi era sicuramente il duello al tiro da 3 fra Steph Curry e Sabrina Ionescu. Al fenomeno dei Golden State Warriors è servita una super prestazione per imporsi. La guardia delle New York Liberty, che tirava con i palloni utilizzati in Wnba, ma dalla distanza Nba, ha infatti totalizzato un punteggio di 26 (pareggiando quanto fatto da Lillard, Towns, Haliburton e Young nella gara del tiro da 3). Ma Curry non ha tremato, mandando in archivio la sua prova con un 29 (a -2 dal record personale stabilito nel 2021) che ha significato trionfo e la cintura di campione stile wrestling. "Sabrina è partita fortissimo, mettendomi pressione - ha detto il numero 30 dei Dubs - Io sono riuscito a trovare ritmo e alla fine ho vinto. Devo farle in complimenti, è stato un evento bellissimo che spero si possa ripetere anche negli anni prossimi".

McClung ancora re delle schiacciate

L'altro evento di spicco dell'All Star Saturday era la gara della schiacciate. Ebbene, Mac McClung ha vinto per il secondo anno di fila, grazie ad un'ultima affondata da "50", in occasione della quale ha saltato Shaquille O’Neal. Il playmaker degli Osceola Magic (squadra della G-League affiliata a Orlando) ha sconfitto in finale Jaylen Brown, mentre si è fermata al primo turno la corsa di Jacob Toppin e Jaime Jaquez Jr. L'ultimo a riuscire nell'impresa di confermarsi campione della gare delle schiacciate era stato Zach LaVine (2015-2016). Gioia per il pubblico di casa di Indianapolis per l'affermazione nello Skills Challenge del team composto dai giocatori dei Pacers, ossia Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin e Myles Turner.

Adesso la partita delle stelle

Nella notte italiana fra domenica e lunedì (palla a due in programma alle 2), sarà la partita delle stelle a mandare in archivio l'edizione 2024 dell'All Star Game Weekend. Da una parte il team composto dai migliori giocatori della Eastern Conference, capitanati da Giannis Antetokounmpo, dall'altra l'Ovest, capitanato da LeBron James. L'appuntamento verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Nba e in streaming su Sky Go e Now.

Leggi anche: Sarà Milano-Napoli la finale di Coppa Italia