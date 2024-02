Nba All Star Game Weekend, Tamberi diverte al Celebrity Game

Milano, 17 febbraio 2024 - E' cominciato l'All Star Game Weekend 2024 di Indianapolis con gli eventi d'apertura del Celebrity Game e del Rising Stars Game. Al primo dei due appuntamenti, andato in scena al Lucas Oil Stadium, ha preso parte anche Gianmarco Tamberi, che si è reso protagonista di due belle schiacciate subito nel quarto d'apertura.

Avrebbe voluto vincere l'Mvp il fenomeno del salto in alto, riconoscimento che invece è andato a Micah Parsons, linebacker dei Dallas Cowboys, che ha messo a referto 37 punti e catturato 16 rimbalzi, trascinando il Team Shannon al successo per 100-91 ai danni del Team Stephen A. Smith, in cui giocava Gimbo, che nonostante la sconfitta si è goduto al meglio - accanto a tantissimi volti noti - questa sua seconda esperienza ad un Celebrity Game dopo quella di due anni fa.

Mathurin Mvp del Rising Stars Game

L'altro appuntamento che ha inaugurato l'All Star Game Weekend è stato il Rising Stars Game, che per questa edizione ha cambiato format: un mini torneo con quattro squadre, di cui tre composte dai rookie e dai giocatori al secondo anno, con l’aggiunta di una terza formazione fatta di elementi che militano in G-League. Uno dei più attesi, se non il più atteso, era ovviamente Victor Wembanyama, inserito nel team allenato da Paul Gasol. A sorpresa, il francese dei San Antonio Spurs è stato costretto ad arrendersi in semifinale contro il Team Schrempf, ossia quello dei cestiti della G-League, mentre nell'altra semifinale ad imporsi è stato il Team Jalen ai danni del Team Tamika. Team Jalen che nell'atto conclusivo ha centrato la vittoria per 26-13, con il beniamino di casa Bennedict Mathurin ad essere eletto Mvp del Rising Stars Game.

Gli appuntamenti dell'All Star Saturday

Archiviato lo spettacolo del venerdì, l'All Star Game Weekend entra nel vivo con gli appuntamenti più spettacolari prima della gara delle stelle, che chiuderà il fine settimana. In programma per la notte italiana fra sabato e domenica, c'è innanzitutto il Kia Skills Challenge, dove si sfideranno il Team Pacers, il Team Top Picks e il Team All-Stars. A seguire ecco lo Starry 3-Point Contest con il campione in carica Damian Lillard a difendere il titolo e l’inedito duello al tiro tra Steph Curry e Sabrina Ionescu, stella della nella WNBA. Infine si disputerà l’AT&T Slam Dunk, ossia la gara delle schiacciate, con Mac McClung a provare a confermarsi campione contro tre sfidanti. Sarà possibile gustarsi l'evento a cominciare dalle 2 (ora italiana) su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go e Now, ed eccezionalmente in chiaro su Cielo.

