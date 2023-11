Nba, Antetokounmpo da record in una sconfitta

Milano, 10 novembre 2023 - Giannis Antetokounmpo come Rick Barry e Wilt Chamberlain. Prima del greco, solo i due fenomeni del passato avevano fatto registrare prestazioni del calibro di quella sfoderata dal giocatore dei Bucks nella scorsa notte in occasione di una sconfitta. La doppia doppia da 54 punti (miglior performance offensiva in questo avvio di stagione Nba) e 12 rimbalzi del talento ellenico non è bastata a Milwaukee, priva di Damian Lillard, per strappare la vittoria contro gli Indiana Pacers, che si sono imposti con il risultato di 126-124 grazie ai 76 punti del trio Haliburton-Mathurin-Turner. Nel finale in volata, sono costate caro alla squadra di coach Adrian Griffin le due palle perse proprio da Giannis, che ha macchiato così una prova altrimenti perfetta. Fino a questo momento, la stella dei Bucks sta viaggiando a 28.1 punti di media ad allacciata di scarpe: nella speciale classifica riservata ai migliori marcatori della lega, si trova al nono posto. Il classe '94 è invece primo a pari merito in fatto di rimbalzi catturati, con una media di 9.4 carambole a partita.

L'espulsione

Lo stesso Antetokounmpo nella gara precedente contro i Detroit Pistons si era reso protagonista di un episodio controverso, venendo espulso nel corso del terzo quarto per somma di tecnici, il secondo dei quali fischiatogli dagli arbitri per un'occhiata nei confronti di un avversario, nello specifico Isaiah Stewart, appena posterizzato con una violenta schiacciata. Occhiata che i direttori di gara hanno considerato una provocazione eccessiva e non necessaria, che nel gergo tecnico si chiama "taunting". Da questo punto di vista, in Nba c'è decisamente meno tolleranza rispetto a quanto avvenga in Europa, dove certi gesti non vengono sanzionati, se non quando particolarmente eclatanti. Dopo la decisione dei fischietti e la conseguente cacciata dal parquet, Giannis si è seduto per qualche istante in prima fila a bordo campo accanto ai tifosi, per poi rientrare negli spogliatoi scortato dal fratello Thanasis. Nonostante l'assenza di Antetokounmpo per il resto della partita, Milwaukee è comunque riuscita a centrare il successo in trasferta.

