Nba, Boston travolge i Clippers. Brooklyn sorprende Golden State

Milano, 26 novembre 2024 - Il big match della notte Nba se lo aggiudica Boston, al sesto successo consecutivo. I Clippers, anche loro con alle spalle cinque affermazioni di fila, si arrendono al TD Garden con il risultato di 126-94. Grande prova di forza dei campioni in carica, che nel primo tempo segnano la bellezza di 78 punti contro i 49 degli avversari, che nel secondo periodo incassano un parziale di 51-29. Di fatto il match già è chiuso dopo 24 minuti. La franchigia di Los Angeles prova orgogliosamente a rientrare in partite nella terza frazione con un break di 22-8, ma i Celtics non si scompongono e, trascinati da un Pritchard da 20 punti, mettono al sicuro la vittoria numero 15 in stagione, festeggiando anche il ritorno in campo di Porzingis. Da segnalare i 20 punti (con anche 9 rimbalzi) di Tatum e i 19 di White sul fronte dei locali, mentre il migliore degli ospiti è Zubac, autore di una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi.

Colpi esterni di Brooklyn e New York

Battuta d'arresto sorprendente di Golden State, che sul parquet amico deve alzare bandiera bianca di fronte a Brooklyn. I Nets si impongono per 128-120, nonostante uno svantaggio di -9 all'intervallo. A partire dalla metà del terzo quarto la musica cambia: 33-11 di parziale in favore degli ospiti e inerzia ribaltata. Schröder (31 punti) guida l'attacco bianconero, capace di mettere a referto 41 punti nella quarta frazione. L'apporto di Curry (28 punti) non è sufficiente per la rimonta degli Warriors, che incappano così nel quinto ko stagionale. Colpo in trasferta pure per New York, che mandano al tappeto nettamente Denver con il risultato di 145-118. I Knicks vanno a bersaglio con 76 punti nel primo tempo e all'intervallo hanno 23 lunghezze di margine rispetto ai rivali. Lo scarto cresce ulteriormente nella ripresa, con la franchigia della Grande Mela anche a +30. I protagonisti assoluti sono Anunoby, che termina la sfida con 40 punti, Towns, che fa registrare una doppia doppia da 30 punti e 15 rimbalzi, e Brunson, anch'egli in doppia doppia con 23 punti e 17 assist.

Gli altri risultati

Un'altra affermazione "on the road" è quella di Oklahoma City. Trascinati da Gilgeous-Alexander (37 punti e 11 assist) e Williams (28 punti), i Thunder sconfiggono 130-109 i Sacramento Kings nonostante i 30 punti di DeRozan. Stesso discorso per i Dallas Mavericks, che hanno ragione per 129-119 degli Atlanta Hawks con 32 punti di Irving, e gli Orlando Magic, che stendono 95-84 gli Charlotte Hornets malgrado i 44 punti di Ball. Difendono il loro fortino invece i Detroit Pistons, che battono i Toronto Raptors per 102-100 grazie al canestro di Ivey (25 punti). Inutile per i canadesi la prestazione di Barnes (31 punti, 14 rimbalzi). A completare il quadro ecco Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers 123-98 e Indiana Pacers-New Orleans Pelicans 114-110.

