Nba, canestro della vittoria per Harden. LeBron trascina i Lakers

Milano, 18 novembre 2023 - Eccolo, il primo sussulto di James Harden con la maglia dei Los Angeles Clippers, che combacia con la prima vittoria con la nuova squadra. Una tripla (con fallo subito) del "Barba" decide la sfida, valevole per la quarta giornata dell’In-Season Tournament, contro i suoi ex Houston Rockets, sconfitti per 106-100. Alla fine il numero 1 infila 24 punti, conditi da nove assist e sette rimbalzi, e ottimamente coadiuvato da Leonard (miglior marcatore della gara con 26 punti) e da un George da 23 punti. Ventitré sono anche i punti di Sengun, che però non bastano alla franchigia texana. Partenza dalla panchina per Westbrook, che secondo fonti americane avrebbe chiesto in prima persona a coach Tyronn Lue di poter cedere il proprio posto nel quintetto titolare a Mann. Una mossa che alla fine si rivela vincente.

Gli altri risultati

La miglior prova offensiva della notte Nba porta la firma di Fox, che nel successo per 129-120 dei Sacramento Kings ai danni dei San Antonio Spurs mette a referto 43 punti. Notevole l'impatto anche di Sabonis, autore di una doppia doppia da 27 punti e 14 rimbalzi. Doppia doppia invece solamente sfiorata per Wembanyama, che chiude con 27 punti e nove rimbalzi. Gran performance anche per LeBron James, che con i suoi 35 punti (oltre a nove assist distribuiti) trascina i Los Angeles Lakers all'affermazione per 10-95 sui Portland Trail Blazers. A contribuire alla vittoria dei gialloviola è anche Davis con una doppia doppia da 16 punti e 14 rimbalzi. In Utah-Phoenix è super sfida fra Clarkson e Durant: il primo realizza 37 punti, il secondo 38. Alla fine trionfano per 131-128 i Suns, che beneficiano anche della doppia doppia da 24 punti e 15 assist di Booker.

Gallinari ancora battuto

Un Ball da 37 punti invece non è sufficiente a New Orleans per contenere Milwaukee. Spinti dai 27 punti di Lillard, i Bucks festeggiano con il netto risultato di 130-99. Nel successo per 126-116 dei Philadelphia 76ers contro gli Atlanta Hawks, sono 32 i punti di Embiid. Stessa quota per Brunson nella vittoria per 120-99 dei New York Knicks ai danni degli Washington Wizards, che da Gallinari hanno 7 punti e sei rimbalzi in 17 minuti di gioco. Infine, da segnalare i 34 punti di LaVine nel ko per 103-97 dei suoi Chicago Bulls contro gli Orlando Magic.

