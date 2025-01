Nba, Cleveland è un rullo: dodicesima vittoria di fila

Milano, 10 gennaio 2025 – Cleveland non ha nessuna intenzione di fermarsi. I Cavaliers centrano la dodicesima vittoria consecutiva, mandando al tappeto stavolta Toronto. Nonostante l'assenza di Mitchell, la formazione allenata da coach Atkinson ha ragione dei canadesi per 132-126. Un successo ispirato soprattutto da Garland, che chiude l'incontro a quota 40 punti e 9 assist. Mobley (21 punti) e Allen (18 punti e 15 rimbalzi) gli danno una mano, vanificando la prove sul fronte Raptors di Barnes e Boucher, entrambi in doppia doppia, il primo con 24 punti e 10 rimbalzi, il secondo con 23 punti e 12 rimbalzi. Adesso i Cavs hanno un record di 33-4, il quinto migliore di sempre a questo punto della stagione Nba.

Affermazioni "on the road"

Dopo cinque successi di fila torna a perdere Detroit, che si arrende sul parquet amico di fronte a Golden State. Gli Warriors si impongono 107-104 nonostante i 32 punti di Cunningham per i Pistons. Solo 3 invece i punti siglati da Fontecchio in 27 minuti di impiego. Dall'altra parte Curry non vive una serata particolarmente esaltante (17 punti), ma gli ospiti hanno anche 19 punti da Hield. Colpi esterni anche per i Minnesota Timberwolves, che festeggiano la vittoria in casa degli Orlando Magic (privi dei fratelli Wagner e di Banchero) per 104-89, grazie in particolar modo alla doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi di Randle, e dei Miami Heat sul campo degli Utah Jazz, ko 97-92, con Herro e Jaquez a combinare per 43 punti. Sorridono per un successo in trasferta pure gli Houston Rockets, che stendono i Memphis Grizzlies per 119-115. I padroni di casa ritrovano Morant (27 punti), ma non è sufficiente per sconfiggere i texani, che beneficiano della super prestazione da 32 punti e 14 rimbalzi di Sengun. Sugli scudi pure Green, autore di 27 punti.

Phoenix e Dallas non sbagliano

Riescono invece a difendere il loro fortino i Phoenix Suns, vittoriosi sugli Atlanta Hawks per 123-115 con 25 punti di Beal e 23 a testa di Durant e Allen, e i Dallas Mavericks, che rimontano i Portland Trail Blazers e conquistano il successo per 117-111. Per i texani ecco 25 punti di Hardy, 23 di Washington e la doppia doppia da 21 punti e 16 rimbalzi di Lively.

