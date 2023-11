Nba, Lebron batte Durant: "Proviamo a vincere l'In Season Tournament"

Milano, 11 novembre 2023 - Tripla doppia sfiorata nella notte per Lebron James, che si è preso lo scalpo dei Phoenix Suns, battuti sul loro campo dai Los Angeles Lakers con il risultato di 122-119, nel primo match valido per il gruppo A dell’Ovest dell'In Season Tournament. Il Re ha firmato una prestazione da 32 punti tirando 11/17 dal campo (3/4 da tre) e aggiungendoci 11 rimbalzi e 6 assist. "Siamo soddisfatti perché è la primo successo stagionale in trasferta e perché vale per la coppa. Ci sono lì 500 mila dollari che aspettano (il montepremi individuale per chi conquista l'In-Season Tournament, nda) e quindi proviamo a vincerla", il messaggio del numero 23 gialloviola a fine partita.

Fiducia nei compagni

Lebron ha avuto parole al miele per i compagni. Parole che sono arrivate ad una partita di distanza dal tiro fallito da Cam Reddish (su scarico proprio di James) per sbancare Miami. "A tutti i critici che non capiscono nulla di basket e che dicono che avrei dovuto tirare a Miami invece di passare la palla a Cam, ho fatto lo stesso contro Phoenix perché ho fiducia nei miei compagni e faccio sempre la giocata giusta. Il pallone decisivo va a Cam". Reddish stavolta ha risposto presente, infilando 17 punti, con una tripla fondamentale nel finale. Hanno contribuito all'affermazione ai danni dei Suns anche D'Angelo Russell, autore di 19 punti, e Anthony Davis, che ha chiuso a quota 18.

Gli altri risultati

Ai Suns invece non è bastata la performance da 38 punti di Kevin Durant. A proposito di grandi prove, ecco quella di Luka Doncic. Lo sloveno ha messo a referto 44 punti tirando con l'81% dal campo (6/9 da tre). Per lui anche 6 assist e altrettanti rimbalzi nella vittoria per 144-126 di Dallas sui Los Angeles Clippers di James Harden, che si è fermato a 14 punti, tutti realizzati nella prima frazione. Per i Mavericks, oltre alla già citata prestazione di Doncic, ci sono stati anche i 27 punti di Kyrie Irving. Doppia doppia per Joel Embiid da 33 punti e 16 rimbalzi nel successo per 114-106 dei Philadelphia 76ers ai danni dei Detroit Pistons. Trentasette punti invece per Desmond Bane, che tuttavia non sono stati sufficienti per trascinare i Memphis Grizzlies contro Utah Jazz, che hanno festeggiato con il risultato di 127-121. Per Simone Fontecchio sono stati 6 i punti a referto in 12 minuti. Ne ha timbrati 9 Danilo Gallinari nella sconfitta dei Washington Wizards contro gli Charlotte Hornets per 124-117. Infine, da segnalare i 33 punti di Shai Gilgeous-Alexander nel ko per 105-98 dei Oklahoma City Thunder contro i Sacramento Kings e i 31 punti di Brandon Ingram nel passo falso dei New Orleans Pelicans contro gli Houston Rockets per 104-101.

