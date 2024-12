Nba Cup, Milwaukee domina la finale contro Oklahoma: Antetokounmpo Mvp

Milano, 18 dicembre 2024 – La seconda edizione della Nba Cup finisce nella mani dei Bucks, che ereditano il trofeo dai Los Angeles Lakers. Milwaukee fa percorso netto e si impone anche nella settima partita, dopo aver già vinto le precedenti sei: batte Oklahoma City e dimostra di aver svoltato dopo un inizio di stagione da due successi e otto sconfitte. A Las Vegas l'atto conclusivo della manifestazione va in archivio sul 97-81 per la compagine allenata da Doc Rivers, trascinata da un Giannis Antetokounmpo da 26 punti, 19 rimbalzi e 10 assist. Un bottino che vale al greco un meritatissimo titolo di Mvp. Accanto a lui, ecco Lillard, che conclude la sfida a quota 23 punti, mentre dall'altra parte il miglior marcatore è come sempre Gilgeous-Alexander. Il canadese segna 21 punti, ma tira 8/24. In generale, sono tutti i Thunder ad avere basse percentuali (33.7% dal campo). Anche la diversa produzione delle due panchine influisce sul risultato finale: 27-17 in favore dei Bucks.

La partita

Dopo un primo periodo equilibrato e che termina 28-27 per i Thunder, la truppa di coach Daigneault piazza un break di 12-2 in avvio seconda frazione. Milwaukee tuttavia non si scompone e si affida ad Antetokounmpo, che spinge i suoi all'immediata rimonta. All'intervallo siamo +1 per i Bucks. Ci si aspetta una ripresa combattuta come il primo tempo e invece la squadra di Doc Rivers allunga subito. Il segreto sta nella difesa, visto che Oklahoma City riesce a segnare la miseria di 14 punti nel terzo quarto, che si chiude con Antetokounmpo e compagni a +13. I margini per un recupero dei Thunder ci sarebbero, ma Gilgeous-Alexander e soci hanno le mani gelide, specialmente da oltre l'arco. A spezzare definitivamente la resistenza di Okc sono le triple di Lopez e Trent Jr. Milwaukee vola sul +19 e di fatto il match può dirsi deciso, dato che i restanti minuti si trasformano in un countdown sino alla sirena finale, dopo la quale inizia la festa dei Bucks.

