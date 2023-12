Nba Cup, Lakers e Bucks completano il quadro delle semifinaliste

Milano, 6 dicembre 2023 - LeBron James e Giannis Antetokounmpo. Sono loro a trascinare rispettivamente i Lakers e i Bucks verso l'approdo alle semifinali della Nba Cup. A Los Angeles, i gialloviola eliminano dalla corsa alla prima edizione dell'In-Season Tournament i Phoenix Suns, sconfitti 106-103. Dopo un primo tempo favorevole ai padroni di casa, nel terzo periodo gli ospiti rimontano e mettono anche la freccia. L'arrivo è in volata e, oltre che ad un James da 31 punti e 11 assist, e ad un Anthony Davis anch'esso in doppia doppia (28 punti e 15 rimbalzi), la squadra di coach Darvin Ham deve dire grazie ad Austin Reaves, che segna il canestro della staffa. Kevin Durant (31 punti per lui) ha la palla per forzare l'overtime, ma il suo tentativo non va a buon fine.

Avanti anche i Bucks

A Milwaukee, la sfida fra i locali e i New York Knicks resta in equilibrio per i primi due quarti, con gli ospiti tenuti in partita da un Julius Randle in gran spolvero e autore al 48' di 41 punti con 14/19 dal campo (nessun errore fino al 24'). Poi nella terza frazione cominciano a prendere il largo, fino a imporsi per 146-122, conquistando così il pass per la semifinale. Antetokounmpo sfiora la tripla doppia (35 punti, 10 assist e 8 rimbalzi), mentre Damian Lillard fa registrare una prova da 28 punti. Detto della super performance di Randle, ai Knicks non bastano nemmeno i 47 punti della coppia formata da Jalen Brunson e R.J. Barrett.

Ora la Final Four

Dopo gli ultimi due quarti di finale, il quadro delle franchigie qualificate alle semifinali è completo. In semifinale si confronteranno Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans da una parte, e dall'altra Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. La Final Four a Las Vegas è in programma dal 7 (semifinali) al 9 dicembre (la finale). Fatta eccezione per l'atto conclusivo, tutte le restanti gare che vengono giocate durante l'Nba Cup entreranno a far parte del computo finale di 82 partite disputate da ogni formazione.

