Nba, un Curry da record non basta a Golden State. Green espulso

Milano, 12 novembre 2023 - Uno Stephan Curry da record non è bastato a Golden State per battere Cleveland, vincente in trasferta con il punteggio di 118-110. Il numero 30 dei Warriors, oltre a segnare 30 punti (ma tirando 9/24 dal campo), è diventato il primo giocatore della storia a segnare quattro o più triple in almeno 10 gare consecutive per cominciare una stagione Nba. A pesare sulle sorti dei californiani l'espulsione nella ripresa di Draymond Green, cacciato dal parquet dalla terna arbitrale per somma di tecnici, il secondo dei quali arrivato per una spallata rifilata a Donovan Mitchell, che è finito fuori dal campo. La guardia dei Cavaliers ha reagito, inseguendo fallosamente il rivale, e da lì è nato un parapiglia. Alla fine i fischietti sono andati a rivedere l'episodio e Green è stato costretto ad abbandonare anzitempo la contesa. Decisive per gli ospiti le prestazioni in particolare di quattro giocatori: LeVert ha chiuso con 22 punti, Mitchell con 21, Garland e Mobley con 19. Per Golden State si tratta del quarto ko su 10 incontri, mentre per Cleveland è la quarta affermazione, a fronte di cinque passi falsi.

Gli altri risultati della notte

Dando uno sguardo agli altri risultati della notte Nba, la doppia doppia da 35 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo non sono stati sufficienti ai Milwaukee Bucks - ancora privi di Damian Lillard - per avere la meglio degli Orlando Magic, che si sono imposti con il risultato di 112-97, beneficiando della doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi di Paolo Banchero. Settimo successo per i Boston Celtics, che hanno steso i Toronto Raptors per 117-94, grazie in particolar modo all'apporto del trio composto da Brown, Tatum e Porzingis, autori rispettivamente di 29, 27 e 21 punti. Sorriso anche per i Miami Heat, che - nonostante le assenze di Butler e Hierro - superano gli Atlanta Hawks con il punteggio di 117-109. Il rookie Jaime Jacquez ha infilato 20 punti, mentre Bam Adebayo ha fatto registrare una doppia doppia da 26 punti e 17 rimbalzi.

Paura per Kelly Oubre Jr.

Ha fatto notizia nelle scorse ore l'incidente occorso a Kelly Oubre Jr. Il giocatore dei Philadelphia 76ers è stato investito da una vettura mentre attraversava la strada tra Broad e Locus Street, non lontano dalla sua abitazione. Il classe '95 è stato portato al Jefferson Hospital, per poi essere dimesso in condizioni stabili. Kelly Oubre Jr. dovrà tuttavia stare fermo ai box a lungo per recuperare del tutto. Una brutta notizia non solo per il ragazzo, ma anche per la squadra allenata da coach Nick Nurse, che fino a questo momento ha potuto contare su un apporto da 16.3 punti di media a gara da parte di Oubre Jr.

