Nba, Davis stende Toronto. Ma coach Rajakovic tuona: "Arbitraggio vergognoso"

Milano, 10 gennaio 2024 - La seconda vittoria consecutiva dei Lakers porta con sé diverse polemiche arbitrali. Quelle sollevate a fine partita dal coach di Toronto, Darko Rajakovic, che ha evidenziato - in modo molto colorito - la disparità nell'ultimo periodo a livello di liberi tentati: 23 per la franchigia di Los Angeles, appena due per quella canadese. "È scandaloso. Quello che è successo una completa st….a - l'attacco dell'allenatore serbo (ripreso da Sky Sport) in conferenza stampa - Questa è una vergogna per gli arbitri e per la lega che lo permette. Ventitré tiri liberi per loro e solo due per noi nel quarto periodo? Come si può giocare in questo modo? Capisco il rispetto per gli All-Star, ma anche noi abbiamo delle stelle in squadra. Come è possibile che Scottie Barnes, che è un giocatore calibro All-Star in questa lega, vada ogni singola azione al ferro con forza, senza simulare e senza cercare di lucrare fischi, e abbia solo due liberi in tutta la partita? Qualcuno può spiegarmelo? Dovevano vincere loro stasera? Se le cose stanno così, avrebbero fatto prima a dircelo e non ci saremmo presentati. Potevano dare loro la vittoria". Dichiarazioni pesantissime quelle di Rajakovic, che sicuramente avranno degli strascichi. "Quello che è accaduto è stato ingiusto e non è la prima volta che ci succede. È da tutta la stagione che succede con Scottie, che sarà un All-Star e la faccia di questa lega. Come dovremmo giocare? Continuo a dire ai miei giocatori di essere professionali, di continuare a combattere e di pensare alla prossima. Ma quanto a lungo possiamo andare avanti così?".

Sabonis "on fire"

Per quanto concerne la partita, i gialloviola conquistano il successo per 132-131, grazie ad un Davis assolutamente incontenibile e decisivo nella volata finale. Il lungo ex New Orleans chiude con 44 punti e 11 rimbalzi. Doppia doppia anche per LeBron James, autore di una prestazione da 22 punti e 12 assist, mentre ai Raptors non bastano i 51 punti della coppia Barnes-Siakam e la doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi di Barrett. Come Davis, anche Sabonis è dominante nella notte Nba. Il lituano firma l'ennesima tripla doppia (37 punti, 10 rimbalzi e 13 assist), fondamentale per trascinare i suoi Sacramento Kings in occasione della trasferta sul parquet dei Detroit Pistons, battuti per 131-110. Non è invece sufficiente ai Dallas Mavericks l'apporto del tandem Irving-Doncic. Le due stelle mandano a bersaglio rispettivamente 33 e 31 punti, ma la loro squadra finisce al tappeto in casa per 120-103 di fronte ai Memphis Grizzlies di un Bane da 32 e di un Tillman in doppia doppia con 14 punti e 11 rimbalzi.

Sorridono Minnesota e New York

Torna al successo Minnesota. La capolista della Western Conference espugna il campo di Orlando con il risultato di 113-92. Nonostante la performance da appena 6 punti di Edwards, i Timberwolves hanno ragione dei Magic grazie soprattutto ai 28 punti di Towns e alla doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi di Gobert. Sull'altro fronte, prestazione al tiro deficitaria per Banchero (18 punti con 8/22 dal campo), mentre Wagner è il miglior realizzatore dei suoi con 21 punti. A completare il quadro dei risultati ecco la quinta affermazione consecutiva dei New York Knicks, che al Madison Square Garden sconfiggono i Portland Trail Blazers per 112-84.

