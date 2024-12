Vuelle, terza vittoria di fila: tiri liberi decisivi

Vigevano, 14 dicembre 2024 - Massimo risultato con il minimo sforzo per la Carpegna Prosciutto che porta a casa i due punti in palio sul campo di Piacenza. E inanella un 3 su 3. Una di quelle gare da incasellare nel motto ‘basta un punto in più’ perché la formazione di Leka non si è ammazzata sotto il profilo difensivo e nemmeno nel presidiare l’area dei tre secondi perché la formazione di casa ha dominato sotto i tabelloni conquistando 11 rimbalzi più di Pesaro. Una partita che si è decisa solamente nell’ultimo minuto e mezzo quando si è proceduto con il fallo sistematico da una parte e dall’altra e in questa gara ha avuto la meglio Pesaro perché prima Bucarelli si è ripetuto infilando tutti e due i liberi portando i suoi sul 73 a 76 e quindi a pochi secondi dalla o i due colpi fermando il punteggio sul 74 a 77.

I momenti peggiori la formazione biancorossa li ha vissuti nel terzo quarto dove si sono dovuti attendere 4 minuti e passa per vedere il primo canestro. Una guerra con il canestro che ha dato il via ad un piccolo break di Vicenza una squadra tutta aggrappata fondamentalmente all’artiglieria pesante di Serpilli: l’ex è stato micidiale nel tiro dalla lunga distanza e Leka non è riuscito a trovare nessun antidoto.

L’ex è stato il migliori marcatore della formazione di Piacenza con con 2 su 43 da sotto e 5 su 9 dalla distanza con alcuni tiri in prossimità della linea di metà campo.

E’ stato anche questo match il battesimo del campo per Petrovic di ritorno da un lungo infortunio. Leka lo ha usato a piccole dosi mettendolo dentro nella ripresa e l’ala pivot si è fatta sentire con un paio di canestri dall’arco. La formazione di Leka non ha brillato in nessun fronte del campo perché nel tiro da sotto ha collezionato un 18 su 33 mentre nel tiro dalla distanza ha portato a casa un 10 su 29 che è pari ad un 34 per cento.

Anche un’altra di quelle gare dove Leka ha rovesciato le carte in tavola perché il play fondamentalmente lo ha fatto Ahmad che ha chiuso con 1 su 4 dalla distanza anche se ormai si può annoverare come uno dei migliori rimbalzisti della squadra perché anche a Piacenza ne ha portati a casa 9 contro i sette di King.

Il tabellino

ASSIGECO PIACENZA 74

CARPEGNA PROSCIUTTO 77

(19-17; 39-40; 63-54)

UCC ASSIGECO PIACENZA: Gajic, Bradford 9, Grimes 6, Suljanovic, Manzo ne, D’Almeida 8, Querci, Fiorillo ne, Bonacini 9, Serpilli 20, Bartoli 14, Filoni 8 Coach: Manzo

CARPEGNA PROSCIUTTO: Petrovic 6, Maretto 2, Parrillo 7, Imbrò 5, De Laurentiis 10, King 19, Bucarelli 13, Lombardi 5, Zanotti, Ahmad 10 Coach: Leka

Arbitri: Gagliardi, Cappello, Tarascio. Parziali: 19-17, 39-40, 63-54). Tiri liberi: Piacenza 12 au 15, Carpegna Prosciutto 11 s 18.