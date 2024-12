Virtus Bologna, in campo contro Trieste: dove guardare la partita

Bologna, 14 dicembre 2024 - Rinfrancata nel morale dalle vittorie in campionato con Milano e in Eurolega con il Baskonia, e superata la maledizione degli ultimi minuti, la Virtus si rituffa nel campionato affrontando, il 15 dicembre alle 19 alla Segafredo Arena, la Pallacanestro Trieste. Questa è la decima volta che le squadre si affrontano in Serie A, con la Virtus avanti per 8-1 e Trieste vincente solo il 2 aprile 2023 (80-78).

Nelle gare giocate a Bologna il bilancio è di 4 vittorie su 4 gare per i padroni di casa.

Trieste deve fare a meno di Markel Brown out per un problema al ginocchio, mentre nella Virtus da valutare la condizione di Belinelli, out col Baskonia, coach Dusko Ivanovic dovrà lasciare 1 dei suoi stranieri in tribuna.

Ex della sfida Andrejs Grazulis ha giocato a Trieste nelle annate 2020/21 e 2021/22, firmando 9.1 punti e 6 rimbalzi di media, mentre tra i giuliani milita Michele Ruzzier che ha giocato l’annata 2021/22 e l’inizio della 2022/23 a Bologna, completando un totale di 44 presenze nelle competizioni italiane.

“Contro Trieste ci aspetta una gara tosta, vogliamo mantenere il nostro slancio e disputare una buona partita davanti ai nostri tifosi che saranno davvero importanti per noi – risponde Matt Morgan – Vogliamo vincere, ma vogliamo continuare anche a migliorare e a costruire. I nostri principi sono continuare a giocare insieme ed essere una squadra. Vogliamo ottenere la terza vittoria di fila e per fare ciò dovremo essere concentrati dall’inizio e per tutti i 40 minuti”.

Fronte Trieste a presentare la sfida è coach Jamion Christian “C’è grande attesa per la partita, per la sfida di affrontarli in trasferta e l’opportunità di farlo al meglio: ci avviciniamo sempre più al nostro massimo potenziale ogni settimana e questa è un’altra occasione per metterci alla prova. Noi valutiamo possesso per possesso cosa facciamo bene e cosa no, penso che questo ci restituisca un’idea realistica dei punti di forza e di cosa non sta funzionando. A volte si vince facendo malissimo alcune cose ed a volte invece si perde facendone molto bene altre, quindi alla fine bisogna mantenere il giusto spirito: giocare con grande solidità fisica e mentale e con la voglia di lottare insieme ai compagni”.

Dove guardare la partita

Biglietti disponibili sul Circuito Vivaticket, mentre la biglietteria di piazza della Costituzione sarà aperta domani, domenica dalle ore 17.30. Arbitri - Direzione di gara affidata a Rossi, Vallariani, Capotorto. Radio & Tv - Diretta su Dazn e Nettuno Bologna Uno.