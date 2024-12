Orgoglio Virtus: trionfa in Spagna col Baskonia 81-82

Vitoria-Gasteiz (Spagna), 12 dicembre 2024 – Orgoglio alla Virtus. Alla Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz la formazione di Dusko Ivanovic batte di misura 81-82 al Baskonia padrone di casa in un finale davvero dalle mille emozioni. Dopo sei sconfitte consecutive la Virtus torna a sorridere anche in Eurolega con una vittoria importante per il morale e per la classifica. Una vittoria che bissa il successo di domenica contro Milano e che conferma che la cura Ivanovic già funziona, grazie ad un super Clyburn autore di 23 punti, ma anche della giocata decisiva a 1.9" dalla fine del match.

In quella che era la partita di coach Dusko Ivanovic, la Virtus si presenta senza capitan Marco Belinelli per un fastidio muscolare alla coscia destra, con le condizioni del capitano bianconero che sarà valutato nella giornata di domani con accertamenti strumentali. A referto ci va Visconti, mentre in quintetto Ivanovic schiera Tucker. In campo scende una Virtus grintosa, decisa e che si fa apprezzare per determinazione e convinzione. La sfida rimane sempre sul fio dell’equilibrio anche se il divario tra le due squadre rimane spesso e volentieri sul filo dell’equilibrio, con un divario che nel primo tempo non supera i 5 punti di vantaggio bianconero, a cominciare dal 9-14 del 6’.

Il massimo vantaggio del Baskonia arriva invece a metà terza frazione di gioco sul 44-40. Proprio nel momento migliore dei baschi arriva il parziale di 0-7 a favore della Virtus che così ribalta ila situazione e l’inerzia della sfida a favore dei bianconeri. Al 30’ Baskonia avanti 57-56. Il Baskonia prova ad allungare nell’ultima razione di gioco, ma la Virtus prova a rispondere colpo su colpo. La sfida si decide nel finale a 13” Virtus con Clyburn torna a -2. Il Baskonia tiene la testa, tocca il +3 a 6” dalla fine poi è lo stesso Clyburn a mette a 1.9” dalla fine la tripla del pareggio subendo anche fallo. L’esterno americano completa il gioco da 4 punti con il libero della vittoria sull’81-82 a cui il Baskonia non riesce a replicare.

Il tabellino

BASKONIA VITORIA GASTEIZ 81 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 82

BASKONIA VITORIA GASTEIZ: Howard 13, Raieste, Savkov ne, Sedekerskis 8, Jaramaz ne, Forrest 9, Rogkavopoulos 19, Diop 8, Balwin 9, Hall 7, Ndiaye ne, Moneke 8. All. Laso.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 5, Tucker, Clyburn 23, Shengelia 16, Zizic 9; Pajola 9, Morgan, Cordinier 11, Polonara, Diouf 2, Grazulis 7, Visconti ne. All. Ivanovic. Arbitri: Pukl, Pastusiak, Bissang. Note: parziali 21-21, 38-38, 57-56. Tiri da due: Baskonia 19/27; Virtus 25/44. Tiri da tre: 9/33; 7/19. Tiri liberi: 16/26; 11/15. Rimbalzi: 34; 29.