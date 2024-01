Nba, Denver fa il colpo a Boston. Booker è regale con 52 punti

Milano, 20 gennaio 2024 - Alla fine è successo: Boston perde l'imbattibilità casalinga in questa stagione. A mettere fine alla striscia di 20 vittorie consecutive dei biancoverdi è Denver, che si impone in volata per 102-100 in una sfida che nei prossimi mesi potrebbe ripresentarsi nelle Finals Nba, quando in palio ci sarà il titolo. I Nuggets vengono trascinati al successo da Murray, autore di 35 punti e miglior marcatore dell'incontro, e da un Jokic che sfiora la tripla doppia, con 34 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Dall'altra parte, i Celtics pagano una prestazione tutt'altro che memorabile delle proprie stelle: Tatum chiude con 22 punti, Porzingis con 21, mentre Brown con soli 13 (e 6/19 dal campo). Meglio di loro White, che realizza 24 punti.

Booker sfavillante

Colpo di Phoenix sul campo di New Orleans. Il grande protagonista del 123-109 rifilato ai Pelicans è Booker, che esagera, facendo registrare addirittura 52 punti. I Suns hanno anche 26 punti da Durant e una prestazione tutto tondo di Nurkic, che cattura 15 rimbalzi e distribuisce 9 assist. Ai locali non bastano i 24 punti di Williamson e le doppie doppie di Ingram (17 punti e 11 assist) e di Valanciunas (16 punti e 11 rimbalzi). Affermazione esterna pure per Philadelphia, che festeggia a Orlando. I Magic, privi di Franz Wagner, finiscono ko con il risultato di 124-109, affondati dalla coppia Embiid-Maxey da 68 punti. Per le speranze dei padroni di casa non sono sufficienti i 25 punti di Carter Jr.

Murray ancora sulla sirena, Siakam e Haliburton non bastano a Indiana

Secondo buzzer beater consecutivo di Murray: il playmaker di Atlanta, inseguito sul mercato soprattutto dai Lakers, infila la tripla che decide il match fra gli Heat e gli Hawks, andato in archivio sul punteggio di 109-108 per questi ultimi. Da segnalare per Miami il ritiro della casacca numero 40 di Haslem. Siakam (21 punti) fa il proprio debutto con Indiana, che ritrova Haliburton (doppia doppia da 21 punti e 17 rimbalzi), ma i Pacers si arrendono a Portland per 118-115. A spingere i Trail Blazers alla vittoria sono Grant e Brogdon, che realizzano rispettivamente 37 e 30 punti. Tracollo interno dei Lakers, che alzano bandiera bianca di fronte a Brooklyn per 130-112. Gli eroi per i Nets sono un Thomas da 33 punti e un Claxton da 22 punti e 14 rimbalzi. Doppia doppia sull'altro fronte per Davis con 26 punti e 12 rimbalzi, e per LeBron James con 24 punti e 11 rimbalzi. A completare il quadro dei risultati della notte Nba ecco il successo per 124-120 degli Charlotte Hornets ai danni dei San Antonio Spurs.

