Nba, Franz Wagner stende i Lakers. Fontecchio sconfitto da Charlotte

Milano, 22 novembre 2024 – Colpaccio di Orlando alla Crypto.com Arena, casa dei Los Angeles Lakers. Orlando espugna – con il risultato di 119-118 – il parquet dei gialloviola, reduci da sei affermazioni consecutive, grazie alla super tripla a due secondi dalla fine dell'incontro mandata a bersaglio da Franz Wagner, che chiude l'incontro con 37 punti, di cui 15 negli ultimi sette minuti di gioco, e 11 assist. La bomba decisiva arriva nonostante la difesa di Davis, il miglior marcatore della sfida con 39 punti, ma l'ex New Orleans ha sulla coscienza il doppio errore dalla lunetta che avrebbe potuto mandare i titoli di coda sulla partita. Superbo anche LeBron James, che va in doppia doppia con 31 punti e 10 rimbalzi. Sul fronte Magic, oltre al già citato Franz Wagner, da sottolineare le prestazioni di Suggs, autore di 23 punti, e dell'altro Wagner, Moritz, che termina il match con 19 punti.

Sorridono Charlotte e Toronto

Si decide in volata anche il confronto fra Charlotte e Detroit. Gli Hornets hanno ragione degli avversari dopo un tempo supplementare, imponendosi per 123-121 grazie soprattutto all'apporto di Miller, che realizza 38 punti (massimo in carriera per lui), 8 dei quali nell'overtime. Sugli scudi anche Ball, che sfiora la doppia doppia con 35 punti e 9 assist. Dall'altra parte ai Pistons non basta la rimonta da -20, guidata da un Cunningham da 27 punti e 10 assist, ma out nel supplementare a causa di un guaio fisico. In evidenza pure Harris (26 punti), mentre Fontecchio sigla 8 punti. Settima sconfitta stagionale per Minnesota, ko 110-105 in quel di Toronto. I Raptors vengono spinti al successo da un Barrett da 31 punti, ben supportato da Boucher (22 punti). Per le speranze dei Timberwolves invece non sono sufficienti i 26 punti (21 dei quali nella ripresa) di Edwards e la produzione offensiva della coppia Randle-McDaniels (45 punti).

Rimonta Spurs, Utah ko

Infine, ecco l'affermazione di San Antonio ai danni di Utah, battuta 126-118. Ancora senza Wembanyama, gli Spurs vengono presi per mano e trascinati verso la vittoria dai veterani Barnes (doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi) e Paul (13 punti e 10 assist). I nerargento rimontano da -20 grazie ad un secondo tempo da 75-51 di parziale e rendono vana la prestazione da 27 di Markkanen. Doppia doppia da 18 punti e 14 rimbalzi per Collins.