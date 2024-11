Nba, Cleveland torna subito a vincere. New York sbanca Phoenix, crisi Phila

Milano 21 novembre 2024 - Dopo essere incappata nel primo ko stagionale, Cleveland rialza immediatamente la testa, rifilando quasi 30 punti di distacco ai malcapitati Pelicans. I Cavaliers si impongono sul parquet amico per 128-100, trascinati dai 29 punti di Jerome (massimo in carriera per lui) e dalle doppie doppie di Allen e Tyson, entrambi a referto con 16 punti e 11 rimbalzi. L'unico a salvarsi parzialmente per New Orleans è Revaes, che chiude la gara con un bottino di 34 punti. Impressionante affermazione di New York sul campo di Phoenix. La franchigia della Grande Mela centra il successo per 138-122, costringendo i Suns - ancora privi di Durant - al quinto stop consecutivo. Brunson e Towns dominano: il primo sigla una doppia doppia da 36 punti e 10 assist, mentre il secondo realizza 34 punti. Doppia doppia anche per Hart (19 punti e 11 rimbalzi), mentre ai locali non bastano i 33 punti di Booker.

Phila sempre più in crisi

Netta vittoria anche per i Golden State Warriors, che annichiliscono gli Atlanta Hawks, ko 120-97. Wiggins e Curry combinano per 50 punti e Jackson-Davis va in doppia doppia con 14 punti e altrettanti rimbalzi. E' vera crisi per Philadelphia, che incappa nella 12esima sconfitta stagionale a Memphis. Nonostante l'assenza dall'altra parte di Morant e la possibilità di schierare per la prima volta in contemporanea Embiid (autore di una prova da 35 punti e 11 rimbalzi), Maxey e George (che tuttavia si fa male ad un ginocchio), i Sixers finiscono al tappeto per 117-111, con Jackson Jr. (25 punti) e Bane (21 punti e 10 rimbalzi) a prendere per mano i Grizzlies, conducendoli al successo.

Gli altri risultati

Torna a vincere Oklahoma City dopo due sconfitte di fila. I Thunder, guidati da Jalen Williams (30 punti), Gilgeous-Alexander (28) e Hartenstein (13 punti e 14 rimbalzi al debutto in questa annata), hanno la meglio per 109-99 dei Portland Trail Blazers. Sorridono pure i Los Angeles Clippers, che stendono gli Orlando Magic per 104-93, con Harden che termina l'incontro a quota 24 punti e Zubac che fa registrare una doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi. Sengun è super: doppia doppia da 31 punti e 12 rimbalzi, e vittoria affermazione degli Houston Rockets ai danni degli Indiana Pacers per 130-113. Infine, da segnalare la prestazione monstre di Antetokounmpo: il greco segna 41 punti, Lillard ne aggiunge 20 (con anche 10 assist) e i Milwaukee Bucks ottengono la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite, superando stavolta i Chicago Bulls con il risultato di 122-106.

