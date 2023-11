Nba, super Gallinari trascina Washington. Anche Fontecchio in doppia cifra

Milano, 9 novembre 2023 - Il Gallo è tornato ad alzare la cresta. Miglior prestazione stagionale nella notte italiana per Danilo Gallinari, che ha messo a referto 18 punti con 7/11 al tiro (4/7 da 3) in occasione della vittoria dei suoi Wizards ai danni degli Charlotte Hornets per 132-116. Il suo apporto è risultato fondamentale per il ritorno al successo di Washington, che si presentava all'appuntamento con quattro sconfitte alle spalle. Nei 20 minuti in cui è rimasto in campo (anche questo dato rappresenta il massimo nell'annata in corso), l'ex Milano ha catturato pure 4 rimbalzi, facendo inoltre registrare +18 di plus/minus, a dimostrazione della sua importanza sul parquet.

I numeri stagionali del Gallo

Per il classe '88 una bella carica di fiducia, dopo il tremendo infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per tutta la stagione scorsa, facendogli perdere l'occasione di lottare per il titolo con la maglia dei Boston Celtics. In questo avvio di Nba, l'ala degli Wizards sta viaggiando ad una media di 8.1 punti in 12.2 minuti. Minuti che sono destinati ad aumentare con un progressivo miglioramento della condizione atletica dell'azzurro. Ancora più in luce contro Charlotte si è messo il compagno di squadra Kyle Kuzma, autore di ben 33 punti.

Anche Fontecchio in doppia cifra

Come il Gallo, anche l'altro italiano impegnato in Nba, Simone Fontecchio, ha chiuso in doppia cifra. Per ritrovare l'ultima volta con due azzurri nella stessa notte a segno con almeno 10 punti bisogna tornare indietro al 2020, quando Gallinari e Marco Belinelli siglarono rispettivamente 20 e 14 punti. Per il classe '95 con un passato alla Virtus Bologna si tratta della seconda doppia cifra in questa stagione dopo i 13 punti rifilati ai Phoenix Suns. I suoi 10 punti in 18 minuti di utilizzo non sono bastati però ai Jazz per battere gli Indiana Pacers, vittoriosi per 134-118. Per il nativo di Pescara, una prova da 4/8 al tiro (2/5 da 3) con anche 5 rimbalzi. Il giocatore di Utah fino a questo momento ha realizzato 5 punti di media in nemmeno 10 minuti. Sono invece sei i ko collezionati dalla sua franchigia nelle prime sette uscite stagionali, con l'unica affermazione arrivata contro Memphis.

