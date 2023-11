Virtus nella tana del Real. Continua il sogno europeo. Banchi: "Serve continuità»

Incassata la prima sconfitta in campionato la Segafredo alle 20,45 (diretta Sky Sport) sarà impegnata a Madrid nella tana di quel Real che lo scorso maggio si è laureato campione d’Europa. In palio c’è la vetta della classifica anche se gli spagnoli dovranno recuperare l’incontro con il Maccabi, partita che si giocherà a Belgrado in una data che non è stata ancora definita.

"Quella di oggi è una gara certamente complessa – spiega il coach Luca Banchi –, ma affascinante. Sfidare il Real Madrid, fino a questo momento imbattuto sia in Eurolega che in campionato, ci dà gli stimoli per cercare di portare il nostro livello di competizione agli estremi. Dovremo cercare di giocare una partita molto consistente e soprattutto continua per cercare di limare anche i gap, non solo di natura tecnica, ma anche sotto il profilo fisico".

Dal bollettino compilato dalla società l’unico assente sarà Achille Polonara con il tecnico bianconero che dovrebbe iscrivere a referto gli stessi 12 che in Eurolega non hanno ancora subito stop in trasferta. Quello di mantenere intatto un gruppo che nel tempo è diventato vincente è la filosofia che ha consentito ai madrileni di compiere ogni anno un passo in avanti importante fino al punto di essere i migliori del vecchio continente.

"Questa è una squadra – conclude Banchi – che ha cambiato pochissimo, che poggia su riferimenti molto chiari e che grazie all’aggiunta di Campazzo ha aggiunto ulteriore talento ad un organico che già di per sé era straordinario, come testimoniato dai successi ottenuti nella passata stagione. Sfidare i campioni in carica sarà un motivo in più per vivere una serata speciale dove contiamo di presentare una Virtus degna di questo palcoscenico".

In questa prima parte della stagione Toko Shengelia si è rivelato un punto di riferimento importante per il resto della squadra. La sua lunga esperienza europea mischiata con il suo talento fanno di lui un giocatore praticamente insostituibile, vista anche l’assenza di Polonara.

"Il Real Madrid ha giocatori di grande esperienza e veri campioni – a parlare è il lungo georgiano come Llull, Rodriguez e Fernandez ma in generale giocatori che hanno il carattere per vincere le partite e i titoli. In campo poi possono contare su un giocatore come Tavares che condiziona il gioco soprattutto in difesa. Noi in questo momento siamo ad un buon livello ma dobbiamo continuare, anzi provare a migliorare a partire dalla gara di oggi". Arbitrano Shemmes, Koliensky, Bittner.