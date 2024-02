Nba. Gallinari riparte dai Bucks

Danilo Gallinari ha firmato: giocherà con i Milwaukee Bucks. Lo ha rivelato il suo agente Michael Tellem a Espn e la notizia è stata rilanciata dall’insider dell’emittente Adrian Wojnarowski. Dopo essere stato tagliato dai Pistons, l’azzurro, 35 anni, si è seduto al tavolo con diverse contender: Cavs, Suns e Bulls tra le altre. Alla fine, ha scelto la corte di Antetokoumpo e Lillard. Sarà allenato da Doc Rivers, con cui nella città degli angeli, sponda Clippers, nel 2018-2019 aveva staccato il pass per i playoff a 19.8 punti di media. Il coach lo conosce bene, sa che ha ancora punti nelle mani e gli ha promesso un ruolo importante nelle rotazioni, in uscita dalla panchina. In Winsconsin, anche quest’anno è obiettivo anello. 35-21 il record di Milwaukee che, terza nella Eastern Conference, ha perso sette delle ultime dieci gare. Il Gallo vuole vincere. Ci prova dal 2008, quando è entrato nella lega draftato dai Knicks con la sesta scelta. Da allora tanti, troppi infortuni. E questa è una delle sue ultime occasioni oltreoceano. Per continuare a cantare.

Gabriele Scorsonelli