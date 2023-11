Nba, Harden subito ko all’esordio. Primo stop per Boston

Milano, 7 novembre 2023 - Nella notte italiana è andato in scena il debutto di James Harden con i Clippers. Alla franchigia di Los Angeles non è bastata però la prova dell'ex Houston Rockets da 17 punti (con 6/9 al tiro) e 6 assist in 31 minuti di gioco per superare l'ostacolo New York. I Knicks infatti si sono imposti al Madison Square Garden con il punteggio di 111-97, trascinati dalla coppia composta da R.J. Barrett e Julius Randle, il primo autore di 26 punti e il secondo di 27. Harden è risultato essere il secondo miglior marcatore della sua squadra con Russell Westbrook, dietro Kawhi Leonard, che ha chiuso a quota 18 punti, mentre Paul George ha messo a segno solo 10 punti. "Ho provato a fidarmi solo del mio istinto come ho fatto negli ultimi anni - il commento del Barba al termine della partita - Ho pensato solo a giocare e rendere il gioco facile per i miei compagni". Nel prossimo appuntamento dei Clippers, in programma nella notte italiana fra mercoledì e giovedì, Harden affronterà una delle sue vecchie squadre, ossia i Brooklyn Nets.

Primo stop per Boston

Fra gli altri risultati della notte, spicca la prima sconfitta stagionale per Boston, la cui corsa è stata fermata da Minnesota. I Timberwolves hanno ottenuto il loro terzo successo consecutivo all'overtime per 114-109, confermandosi così imbattuti sul parquet amico. Strepitosa performance per Anthony Edwards, a referto con 38 punti (con 15/25 al tiro), a cui ha aggiunto 9 rimbalzi e 7 assist. Per i Celtics, inutili i 32 punti di Jayson Tatum.

Super Jokic ed Embiid

Restando in tema di prestazioni monstre, da segnalare quella da 35 punti, 14 rimbalzi e 12 assist di Nikola Jokic, che ha fatto registrare la tripla doppia numero 108 in carriera, una in più di LeBron James e Jason Kidd. Ora il serbo occupa il quarto posto in questa speciale classifica. A proposito di LeBron, la stella dei Los Angeles Lakers ha firmato 30 punti contro i Miami Heat, che tuttavia hanno festeggiato la vittoria per 108-107. Il massimo score nella notte sono stati i 48 punti di Joel Embiid nell'affermazione per 146-128 dei suoi Philadelphia 76ers ai danni dei Washington Wizards (solo un punto in meno di tre minuti di gioco per Danilo Gallinari). Sopra i 40 (45 per l'esattezza) anche Cam Thomas, il cui apporto però non è stato sufficiente ai Nets per avere la meglio dei Bucks, con Milwaukee spinta alla vittoria per 192-125 dai 36 punti di Giannis Antetokounmpo.

Leggi anche: Zanetti "La Virtus sta facendo cose incredibili"