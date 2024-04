Nba, i Clippers fermano Denver. Gli Splash Brothers espugnano Houston

Milano, 5 aprile 2024 - I Clippers fermano la corsa dei Denver Nuggets, che così scivolano al secondo posto della Western Conference. La franchigia di Los Angeles ha la meglio in volata, 102-100, grazie ai 48 punti della coppia George-Harden e alla doppia doppia da 14 punti e 15 rimbalzi di Zubac, che sopperiscono all'assenza di Leonard. Dall'altra parte i campioni in carica hanno uno Jokic sempre più lanciato verso il titolo di Mvp. Il serbo colleziona l'ennesima tripla doppia stagionale, chiudendo con 36 punti, 17 rimbalzi e 10 assist. Un fatturato tuttavia inutile per la sua squadra. In classifica, la truppa di coach Lue si mantiene in quarta piazza, tenendo a distanza Dallas. I Mavericks, quindi davanti di appena una gara al tandem composto da Phoenix e New Orleans, hanno ragione degli Atlanta Hawks con il risultato di 109-95. Decisive le prestazioni di Irving, autore di 26 punti, e di Doncic, che va in doppia doppia con 25 punti e 12 rimbalzi (oltre a 8 assist distribuiti ai compagni).

Colpi esterni per Golden State e Philadelphia

Restando a parlare di Western Conference, fondamentale affermazione di Golden State nello scontro diretto per il play-in contro Houston. In Texas, i Dubs dettano legge, festeggiando il successo (il sesto consecutivo), arrivato in particolare per merito degli Splash Brothers. Curry e Thompson siglano entrambi 29 punti con un complessivo 20/29 al tiro. Ai Rockets, ko per 133-110, non bastano i 24 punti di Smith Jr. e così scivolano a quattro partite di distanza dalla decima piazza, occupata proprio dalla formazione allenata da coach Kerr. Colpo esterno anche per Philadelphia, che manda al tappeto Miami per 109-105. Con il ritrovato Embiid, che firma 29 punti, e soprattutto con un super Maxey da 37 punti (seppur con 5/14 al tiro dalla lunga distanza), 11 assist e 9 rimbalzi, i Sixers non danno scampo agli Heat, per le cui speranze non sono sufficienti i punti di Rozier (22) e Butler (20).

New York stende Sacramento

A completare il quadro dei risultati della notte Nba, ecco l'affermazione interna di New York ai danni di Sacramento, sconfitta per 120-109. A condurre al successo i locali sono Brunson, che mette a referto una doppia doppia da 35 punti e 11 assist, e Hart, che conclude la gara a quota 31 punti. Sull'altro fronte, Fox scrive 29 punti, mentre Sabonis fa registrare l'ormai solita doppia doppia, terminando la sfida con 17 punti e 11 rimbalzi.

