Nba, LeBron batte Curry. Colpaccio dei Clippers a Boston

Milano, 28 gennaio 2024 - La gara più spettacolare della notte Nba doveva essere - sulla carta - Golden State-Los Angeles Lakers. La sfida non delude le aspettative e regala grandi emozioni, tanto da andare al doppio supplementare. Dopo 58 minuti di battaglia, sono i gialloviola ad avere ragione per 145-144 grazie ai liberi di LeBron James, che chiude con una tripla doppia (la numero 110 in carriera, quinto posto nella classifica di sempre) da 36 punti, 20 rimbalzi (record personale) e 12 assist. Se il "Re" è decisivo, a dare una grossa mano agli ospiti sono anche Davis e Russell, che combinano per 57 punti. Fra i padroni di casa, Curry è "on fire" con 46 punti, fra cui la bomba che aveva dato l'illusione ai Dubs di poter far loro la contesa sul finale del secondo overtime. Doppia doppia da 14 rimbalzi e 11 assist per Green. Per i Lakers si tratta della 24esima vittoria stagionale, stesso bottino per gli Utah Jazz, che espugnano il campo degli Charlotte Hornets per 134-122. Per le speranze dei locali non sono sufficienti i 43 punti di Washington, perché sull'altro fronte Markkanen e Sexton vanno in doppia doppia, rispettivamente con 33 punti e 12 rimbalzi, e con 24 punti e 13 assist. Sono 5 invece i punti di Fontecchio in 27 minuti di impiego.

Cadono Minnesota e Boston

Restando a Ovest, clamoroso ko dell'ex capolista Minnesota a San Antonio. Vassell (25 punti) e Wembanyama (23 punti e 10 rimbalzi) guidano gli Spurs al successo per 113-112, con un quarto periodo da 33-22 di parziale. Inutile per i Timberwolves la doppia doppia da 32 punti e 12 assist di Edwards. Si avvicinano alla vetta della Western Conference (occupata al momento da Oklahoma City) i Los Angeles Clippers, che violano il TD Garden di Boston. Prova di forza per la compagine di coach Lue, che festeggia per 115-96, grazie in particolar modo ad un Leonard da 26 punti in 29'. I Celtics, senza Porzingis e al secondo tonfo casalingo in questa stagione, hanno 21 punti e 11 rimbalzi da Tatum.

Gli altri risultati

Dietro i Clippers c'è Denver, che fa suo il big match con Philadelphia, presentarsi alla palla a due senza Embiid, Maxey e Harris. Eppure i Sixers, con un Reed da 30 punti e 13 rimbalzi, tengono testa ai campioni in carica, costringendoli ad un successo sudato per 111-105. Protagonisti per i Nuggets sono Jokic (26 punti e 16 rimbalzi) e il duo Murray-Porter (43 punti). Tutto facile invece per i Milwaukee Bucks contro i New Orleans Pelicans, travolti per 141-117. Giannis Antetokounmpo va in doppia doppia con 30 punti e 12 rimbalzi, mentre Lillard e Lopez firmano rispettivamente 26 e 24 punti. Colpo di Sacramento a Dallas, con i Kings che si impongono per 120-115, spinti da un Fox da 34 punti. A completare il quadro dei risultati ecco l'affermazione per 106-104 dei Brooklyn Nets (37 punti per Thomas) ai danni degli Houston Rockets.

