Nba, prima volta storica: LeBron e Bronny James in campo insieme

Milano, 7 ottobre 2024 - "E' stato surreale". Il messaggio social di LeBron James spiega perfettamente cosa la star dei Los Angeles Lakers ha provato nella notte italiana, quando è sceso in campo assieme al figlio Bronny in occasione dell'amichevole contro i Phoenix Suns disputata all'Acrisure Arena di Palm Desert. Una prima volta storica, in attesa degli appuntamenti ufficiali: all'inizio del secondo quarto, nelle file gialloviola si sono visti contemporaneamente sul parquet per quattro minuti e spiccioli il 39enne ex Cleveland Cavaliers e il primogenito di 20 anni, compiuti proprio nel giorno di questo avvenimento indimenticabile per entrambi i James. LeBron ha chiuso il match (perso per 118-114) con un bottino 19 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in poco più di 16 minuti, mentre Bronny ha giocato 13 minuti, nei quali non è riuscito ad andare a segno.

Le emozioni dei protagonisti

Al momento dell'ingresso in campo di Bronny, il pubblico presente si è esaltato. Palpabile l'emozione di LeBron al termine della partita. "Per un padre, significa tutto. Penso che sia una delle cose più grandi che si possano mai sperare o desiderare", le parole del fenomeno dei Lakers, al quale coach JJ Redick aveva anticipato che lui e suo figlio avrebbero giocato l'uno al fianco dell'altro. "Volevo solo dargli la possibilità di giocare insieme nella preseason - ha detto l'allenatore della squadra losangelina - Sono emozionato di poter far parte di questo. Lo sono davvero. È bello come fan del basket. Penso che dimostri la longevità di LeBron, ma anche la sua competitività, il fatto che sia ancora in grado di fare questo nel 22° anno di Nba. E dimostra il lavoro che Bronny ha fatto per arrivare a questo punto". Adesso non resta che aspettare che l'evento si riproponga in una gara ufficiale.

