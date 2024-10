Virtus Bologna, tutto facile: Pistoia nettamente sconfitta 84-68

Bologna, 5 ottobre 2024 - Tutto facile per la Virtus che, alla prima uscita casalinga in campionato batte, senza troppi patemi d’animo Pistoia.

Dopo la vittoria con Trapani della settimana scorsa e la sconfitta, amara di venerdì con l’Efes Istanbul, la formazione di Luca Banchi era il secondo confronto di campionato e secondo interno consecutivo.

In campo non c’è mai stato confronto, con la Virtus sempre avanti in grado di scavare fin da subito il solco fondamentale e poi di allungare nella terza frazione di gioco dove la forbice del distacco è sempre stato sul ventello di divario.

Tanti titolari a riposo o tenuti a lungo a riposo in casa bianconera in vista dei prossimi appuntamenti che attendono le V Nere.

Clyburn e Polonara fuori per rotazione, esordio assoluto per Visconti, ma tanti minuti di gioco per Morgan, Tucker e Diouf schierati in quintetto, e minuti calmierati per tutti gli altri.

La gioia dei giocatori della Virtus a fine partita (FotoSchicchi)

In campo, come detto, la Virtus è subito padrona della sfida senza lasciare scampo alla formazione toscana.

Unico vero momento in cui Pistoia ha provato ad accorciare le distanze nel finale di seconda frazione di gioco quando i biancorossi erano riusciti a risalire fino al -10.

La ripresa è stata ancora di più a senso unico, anche se Pistoia prova sempre a resistere.

Un guizzo pistoiese ad inizio ultimo quarto, con un 7-0 riporta l’Estra sul 68-55 e poi sul 73-62 sul +11 bianconero. Banchi chiama tempo, la squadra riordina le idee e chiude, facile facile la sfida, con Marco Belinelli che supera i 3500 punti in serie A. Prossimo impegno per la Virtus, giovedì sera nella prima trasferta di Eurolega in casa dell’Asvel.

Soddisfatto coach Luca Banchi: “Bravi ad approcciare il confronto, la sfida poteva portare insidie. Siamo stati lucidi e precisi in difesa, forse non come speravo ma bene; in attacco invece siamo andati un po’ a intermittenza, cosa che dovremo migliorare, ma siamo ad inizio stagione”.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 84

ESTRA PISTOIA 68

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Morgan 9, Cordinier 16, Tucker 12, Shengelia 8, Diouf 5; Hackett 3, Grazulis 2, Belinelli 12, Pajola 5, Visconti, Zizic 8, Akele 4. All. Banchi.

ESTRA PISTOIA: Christon, Forrest, Childs, Rowan, Brajkovic; Anumba, Bennett, Della Rosa, Saccaggi, Silins; Cemmi, Boglio. All. Calabria.

Arbitri - Lo Guzzo, Dori e Lucotti.

Note: parziali 32-19, 51-39, 68-49.

Tiri da due: Virtus 20/43; Pistoia 21/50. Tiri da tre: 8/24; 4/17. Tiri liberi: 20/27; 14/22. Rimbalzi: 48; 40.