Esordio amaro per la Virtus, contro l’Efes finisce 67-76

Bologna, 4 ottobre 2024 - Amaro esordio per la Virtus sconfitta, alla sua prima uscita stagionale in Eurolega, ma anche prima sfida casalinga dell’anno e cede 67-76 ai turchi dell’Efes Istanbul. Discreta prestazione per 30’, poi nell’ultima frazione di gioco la formazione di Luca Banchi fatica, patisce la fisicità degli avversari e alla fine cede. Sfida dalle mille emozioni e dal continuo ribaltamento di punteggio in un Unipol Arena di Casalecchio da sold-out. Avulso dal gioco Clyburn che chiede a 0 punti Inn 18’, la Virtus trova punti ed energie da Cordinier, Shengelia, con Diouf che si fa apprezzare per impegno e dedizione. Banchi si affida in avvio ad Hackett, Cordinier, Clyburn, Shengelia e Zizic. Davanti agli occhi del patron Massimo Zanetti e dalla dirigenza, e di Francesco Moser, seduto in prima fila a fianco proprio del presidente bianconero, la Virtus parte balbettante. Subito sotto 2-6 e poi 7-13 al 4’ Banchi è costretto a chiedere tempo. Due triple riportano subito in parità le V Nere. Zizic autore del 2-0 riporta avanti la Virtus al 7’ sul 15-13. Diouf infila il canestro del 19-13 al 8’ con un break di 12-0 che annichilisce l’Efes. Al primo break +6 Virtus. Belinelli e compagni raggiungono il massimo vantaggio +7 con Diouf protagonista, sul 24-17 ad inizio seconda frazione di gioco. L’Efes torna ad avvicinarsi e impatta con la tripla di Larkin sul 27-27 al 15’, poi la Virtus torna a prendere in mano la sfida torna ad allunga sul +7, 34-27. Il finale di tempo è però tutto per i turchi che proprio a fil di sirena impattano per il 36-36 con cui le squadre vanno al riposo. La ripresa inizia nella stessa maniera con cui era terminato il primo tempo, vale a dire con Efes che tiene meglio il campo allunga fino al 36-42 che al 22’ costringe Banchi a chiedere tempo. La partita è in mano ai turchi che allungano toccando sul 36-47 con un parziale di 0-11 nel terzo quarto ed uno ancor più terrificante 2-20 a cavallo dell’intervallo. Cordinier al 5’ prova a spezzare il digiuno bianconero. Belinelli entra e prova a dare la carica ai suoi. Shengelia con un gioco da tre punti allunga ancora il break bianconero per il 43-47. Tripla di Belinelli, liberi di Cordinier, e contropiede di Shengelia e la Virtus torna avanti al 29’ sul 50-49. Una magata di Pajola nel finale di tempo che lancia Cordinier permette ai bianconeri di tenere la testa al 30’ sul 52-51. Al 33’ Efes avanti 54-57 con Banchi costretto a chiedere tempo. Larkin lancia sul 56-66 l’Efes al 34’. I turchi toccano anche il +12 sul 58-70, la Virtus prova con l’ultimo sforzo a risalire e lo fa fino al -6 sul 67-73 ma è troppo tardi e alla fine l’Efes fa sua la sfida. Domenica è già tempo di campionato con la sfida con Pistoia, sempre all’Unipol Arena alle 20.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 67 EFES ISTANBUL 76 VIRTUS BOLOGNA: Hackett 5, Cordinier 16, Clyburn, Shengelia 12, Zizic 7; Belinelli 7, Pajola 2, Morgan 7, Polonara 2, Diouf 7, Akele, Tucker 2. All. Banchi. ANADOLU EFES ISTANBUL: Larkin 11, Beaubois 7, Nwora 5, Bryant 12, Smits 6, Thompson 6, Johnson II, Poirier 4, Hollatz, Osmani 5, Oturu 14, Willis 6. All. Mijatovic. Arbitri: Radovic, Vilius, Baena. Note: parziali 21-15, 36-36, 52-51. Tiri da due: Virtus 16/33; Efes 22/43. Tiri da tre: 5/20; 7/21. Tiri liberi: 20/23; 11/16. Rimbalzi: 33; 36.