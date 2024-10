Virtus, l’orgoglio di Galetti: "Un bel biglietto da visita"

Cominciare un campionato vincendo è senza dubbio una carta importante e positiva per una squadra. Nella sfida di domenica la Virtus ha mostrato tutta la sua sicurezza, il gruppo è ancora un cantiere, ci sono delle lacune da colmare, ma intanto sono arrivati i due punti con un’avversaria che lotterà per il vertice in questo torneo 2024/2025. La classifica mossa subito a proprio favore, un dettaglio non da poco per una V imolese che è cambiata tanto nell’ultima estate: "Nel pre gara – commenta coach Galetti – avevo detto che questa prima partita era il nostro biglietto da visita, volevo delle basi solide senza leggere il tabellone. Ai ragazzi avevo chiesto di essere solidi ed è stato fatto uno sforzo incredibile, abbiamo subito un 13-0, ma nel secondo quarto San Vendemiano ha segnato solamente 7 punti. Siamo stati bravi a capire cosa fare con Gluditis che aveva segnato 15 punti sui 28 totali degli avversari nei primi due quarti. Nella ripresa ha fatto solo 4 punti, dovremo essere sempre bravi ad adeguarci e a cambiare il copione della partita".

I gialloneri sono stati capaci di imbrigliare una formazione con tanti punti nelle mani come quella veneta: "Vanno fatti i complimenti agli avversari, potevano mollare nel momento in cui abbiamo strappato, invece ci hanno messo in grande difficoltà rientrando. Tenerli a soli 60 punti è una soddisfazione, come lo è aver visto che i ragazzi si sono sistemati in campo da solo, scegliendo quello che era opportuno fare. L’aver cominciato presto la preparazione ha dato i suoi frutti. Mi scuso con Gianmarco Fiusco a cui non ho dato nemmeno un minuto, ma lui è pronto e sarà sempre utile, non escludo che possa partire in quintetto nel prossimo match. E’ andato sopra le righe Morina e di questo sono contento. Ho chiesto ai miei identità di squadra che si aiuta e collabora in ogni momento, in attacco siamo già avanti con i lavori e ho visto delle cose carine, i miei giocatori sono coscienti del mattoncino che debbono portare in dote".

Domani la squadra sarà in campo di nuovo a Mestre: "Sono più preoccupato per la terza partita che giocheremo al PalaRuggi sabato con Piacenza perché abbiamo speso tante energie con San Vendemiano. Non andremo a Mestre per fare le comparse, ci sarà da gestire il minutaggio e le energie perché questo è un campionato senza pause".