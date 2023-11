Nba, ecco il tabellone dei quarti di finale dell'In-Season Tournament

New York, 29 novembre 2023 – Con le gare della notte si è completato il tabellone della fase a eliminazione diretta dell'In-Season Tournament, ossia la Nba Cup, il nuovo torneo di metà stagione introdotto dalla lega dall'annata corrente. Sono otto in tutto le qualificate, equamente divise fra Eastern e Western Conference.

Le squadre qualificate

Da una parte, la testa di serie numero uno è Milwaukee, seguita nell'ordine da Indiana, Boston e New York, mentre dall'altra a chiudere davanti a tutti sono stati i Los Angeles Lakers, che hanno preceduto Sacramento, New Orleans e Phoenix. I Knicks e i Suns, a differenza delle altre sei, non hanno vinto il loro girone, ma continueranno nella corsa alla coppa da wild card, affrontando nei quarti di finale rispettivamente i Bucks e LeBron James e compagni. Le altre sfide che determineranno le franchigie che si contenderanno il trofeo in occasione della Final Four in programma a Las Vegas saranno Pacers-Celtics a Est e Kings-Pelicans a Ovest, con le partite che si giocheranno nell'arena della formazione meglio classificata. Sono tre le squadre che si presentano al turno successivo da imbattute. Lakers, Bucks e Pacers hanno infatti collezionato un record di quattro vittorie e nessuna sconfitta. Bilancio di 3-1 invece per le altre.

I quarti di finale

Il via dei quarti di finale è fissato per il 4 dicembre, quando andranno in scena Indiana-Boston e Sacramento New Orleans. Ventiquattro ore dopo sarà invece la volta di Milwaukee-New York e Lakers-Phoenix. Lakers e Suns si confronteranno nuovamente dopo averlo già fatto nel girone A dell'Ovest, con i gialloviola che ebbero la meglio.

La Final Four a Las Vegas

Chi si imporrà nelle rispettive sfide dei quarti otterrà il pass per la Final Four di Las Vegas, in programma dal 7 (semifinali) al 9 dicembre (la finale). Fatta eccezione per l'atto conclusivo, tutte le restanti gare che verranno giocate entreranno a far parte del computo finale di 82 partite disputate da ogni franchigia.

