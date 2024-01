Nba, scelti i quintetti per l'All Star Game. E' record per LeBron James

Milano, 26 gennaio 2024 - Sono ufficiali i quintetti titolari - scelti per il 50% attraverso i voti dei tifosi e per il 25% tramite le preferenze espresse dai giocatori e dai giornalisti - che scenderanno in campo in occasione dell'All Star Game 2024, con l'appuntamento più atteso del weekend che si terrà nella notte italiana compresa fra domenica 18 e lunedì 19 a partire dalle 2. Sul parquet della Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, la selezione dell'Ovest sarà capitanata da LeBron James, che con la convocazione numero 20 in carriera supera Kareem Abdul-Jabbar e diventa il giocatore con più partecipazioni all'All Star Game nella storia della lega. Ad affiancare il fenomeno dei Los Angeles Lakers, ecco Nikola Jokic (Denver), Kevin Durant (Phoenix), Luka Doncic (Dallas) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City). Dall'altra parte l'Est schiererà capitan Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Philadelphia), Jayson Tatum (Boston), Tyrese Haliburton (Indiana) e Damian Lillard (Milwaukee). Da notare come i Bucks saranno l'unica franchigia ad essere rappresentata da due giocatori. Per l'idolo di casa Haliburton si tratterà della prima volta nello starting five.

Crollo Denver, Boston vola

Nella notte intanto sono andate in scena sette partite. Protagonisti proprio gli Indiana Pacers, che grazie all'apporto del proprio playmaker (19 punti) e di un Siakam in tripla doppia con 26 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, mandano al tappeto Philadelphia per 134-122. Ai Sixers non bastano i 31 punti di Embiid e i 22 di Maxey. Travolgente successo di New York, che stende i Denver Nuggets con il risultato di 122-84. I Knicks vengono guidati alla vittoria da Anunoby, che chiude a quota 26 punti, mentre dall'altra parte si segnala la doppia doppia da 31 punti e 11 rimbalzi di Jokic. Netta affermazione anche per Boston, che ha ragione di Miami per 143-110. Prova corale dei Celtics, che hanno in Tatum il loro miglior marcatore a quota 26 punti. Gli Heat beneficiano dei 38 punti della coppia Adebayo-Herro, ma non sono sufficienti per tenere testa agli avversari.

Fontecchio esulta, Curry ko in volata

Super duello in occasione di Golden State-Sacramento fra Curry e Barnes. Il primo sigla 33 punti, il secondo 39. Il canestro che decide la partita è però di Sabonis, con il lituano (18 punti e 13 assist) a schiacciare il definitivo 134-133 in favore dei Kings. A Los Angeles, i Lakers si impongono contro Chicago per 141-132. Russell fa registrare una prova da 29 punti, LeBron James e Davis vanno in doppia doppia (rispettivamente da 25 punti e 12 assist, e da 22 punti e 11 rimbalzi). Doppia doppia anche per DeRozan (32 punti e 10 assist), inutile però per le speranze dei Bulls. Sorride Fontecchio: l'azzurro realizza 10 punti e i suoi Utah Jazz espugnano il parquet dei Washington Wizards per 123-108, grazie in particolar modo ai 29 punti di Markkanen e alla doppia doppia da 22 punti e 16 rimbalzi di Collins. Infine, a completare il quadro dei risultati c'è il successo dei Minnesota Timberwolves per 96-94 in casa dei Brooklyn Nets, propiziato soprattutto dall'apporto della coppia formata da Towns (27 punti) ed Edwards (24).