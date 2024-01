Nba, Lakers sempre più in crisi. E LeBron tuona: "Facciamo schifo adesso"

Milano, 6 gennaio 2023 - I Lakers sempre più giù. Dopo essersi aggiudicati la prima edizione della Nba Cup, i gialloviola sono letteralmente crollati, collezionando 10 sconfitte in 13 partite, l'ultima delle quali nella notte contro Memphis, in casa. I Grizzlies si impongono 127-113, trascinati dai 31 punti di Jackson, dai 29 di Smart e dalla doppia doppia da 24 punti e 13 assist di Bane. Alla franchigia di Los Angeles, che in questo momento non disputerebbe nemmeno il play-in, non bastano i 32 punti di LeBron James, i 31 punti di Davis e la prestazione da 19 punti e 12 assist di Reaves. Nel post partita, il numero 23 non le manda a dire. "Tutti continuano a parlarne, ma l’In-Season Tournament di fatto sono state due partite, è un campione troppo piccolo. Siamo andati lì e abbiamo portato a casa il risultato, ma erano solo due gare - le dichiarazioni dell'ex Cleveland e Miami, riportate da Sky Sport - Non possiamo continuare a pensare a cose successe così tanto indietro nel passato: facciamo schifo adesso". Un messaggio durissimo nei confronti della squadra, anche se James si assume anche le proprie responsabilità: "Ho sbagliato quattro tiri liberi e ho perso due palloni cruciali, abbiamo avuto le nostre opportunità e diversi tiri aperti".

Boston vola, cade Oklahoma City

Se i Lakers piangono, gli storici rivali dei Celtics ridono. Continua ad essere proprietà di Boston il miglior record della lega, con la truppa di coach Mazzulla a trovare il 27esimo successo stagionale contro gli Utah Jazz di un Fontecchio da 7 punti in 25 minuti passati sul parquet. I biancoverdi, guidati da un Tatum da 30 punti e 9 rimbalzi, festeggiano con il risultato di 126-97. Torna a sorridere anche la capolista a Ovest, Minnesota, che espugna Houston per 122-95, con la coppia composta da Edwards e Towns a siglare 46 punti. Cadono invece abbastanza clamorosamente gli Oklahoma City Thunder, che in casa di Brooklyn incappano nel secondo stop consecutivo la performance da 34 punti e 9 assist di Gilgeous-Alexander. Gli eroi per i Nets, vittoriosi per 124-115, sono Dinwiddie e Claxton, entrambi autori di 23 punti, con il secondo che ci aggiunge anche 13 rimbalzi.

Sabonis e Haliburton super

Uno dei protagonisti della notte Nba è Sabonis, ancora in tripla doppia: 24 punti, 15 rimbalzi e 11 assist per il lituano, e i suoi Sacramento Kings stendono per 135-130 i Toronto Raptors. Sopra le righe pure Haliburton, che distribuisce 18 assist in appena 25 minuti di gioco nel successo per 150-116 di Indiana ai danni di Atlanta. Per i Pacers arriva il nuovo record franchigia per quanto riguarda gli assist di squadra: 50. E' invece Curry (manco a dirlo) il salvatore di Golden State, che riassapora il dolce sapore del successo battendo Detroit per 113-109. Il leader degli Warriors realizza 26 punti, mentre per le speranze dei Pistons non sono sufficienti i 30 punti di Cunningham. Un super Banchero da 32 punti e 11 assist spinge gli Orlando Magic all'affermazione in casa dei Denver Nuggets per 122-120, mentre Brunson (30 punti) manda al tappeto con i suoi New York Knicks i Philadelphia 76ers, ko per 128-92 nonostante la doppia doppia di Embiid da 30 punti e 10 rimbalzi.

Gli altri risultati

A completare il quadro dei risultati della notte Nba ecco Phoenix Suns-Miami Heat 113-97, Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 139-103, New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers 95-111, Chicago Bulls-Charlotte Hornets 104-91 e Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 114-90 (Gallinari non impiegato).

