Nba, LeBron James supera Bryant: terzo miglior marcatore di sempre. Thunder da record

Milano, 20 novembre 2023 – Un'altra notte da Re per LeBron James. La stella dei Los Angeles Lakers rifila 37 punti punti (il suo massimo in questa stagione Nba) agli Houston Rockets, battuti con il punteggio di 105-104: per il numero 23 si tratta della 237esima partita in carriera con almeno 35 punti a referto. Nella speciale classifica, il Prescelto supera Kobe Bryant, issandosi al terzo posto dietro solo a due mostri sacri come Wilt Chamberlain (381 gare) e Michael Jordan (333). Decisivo per il successo dei gialloviola anche Anthony Davis, che fa registrare una doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi, mentre ai texani non bastano i 47 punti della coppia Brooks-Sengun.

Oklahoma City infallibile

Fra i vari risultati della notte Nba, spicca l'affermazione per 134-91 degli Oklahoma City Thunder ai danni dei Portland Trail Blazers. La squadra allenata da coach Mark Daigneault fornisce una prestazione balistica da sballo, tirando con il 60.5% dal campo (49/81), con il 61.1% da tre punti (22/36) e con il 100% dalla lunetta (14/14). Negli ultimi 25 anni, nessuna franchigia era riuscita a chiudere una partita con almeno il 60% dal campo, il 60% da tre punti e il 100% ai liberi. Il miglior marcatore dei Thunder, che occupano il secondo posto nella Western Conference alle spalle dei Minnesota Timberwolves, è il solito Shai Gilgeous-Alexander, che realizza 28 punti.

Sfida stellare fra Durant e Markkanen

Duello entusiasmante fra Kevin Durant e Lauri Markkanen. L'ex Golden State ne fa 39, il finlandese risponde con 38 ed è proprio la stoppata del primo ai danni del secondo a decidere la gara fra Utah Jazz e Phoenix Suns, vinta da questi ultimi per 140-137 dopo due tempi supplementari. Il finale è concitato: la squadra di Simone Fontecchio (3 punti per lui in 18 minuti) deve recuperare tre punti, Markkanen tenta una tripla dall'angolo, contestata da Durant. Secondo gli arbitri il giocatore dei Suns commette fallo, ma coach Frank Vogel fa ricorso al challenge. Dopo aver rivisto l'episodio, i fischietti cambiano la loro decisione, consegnando così il successo nelle mani di Phoenix.

Leggi anche: Basket, Serie A: Milano travolge Venezia. Napoli vince ancora, bene Cremona e Pistoia