Nba, crollano Clippers e Lakers. Atlanta espugna Milwaukee, Boston non si ferma

Milano, 5 dicembre 2024 – Milwaukee si ferma dopo sette vittorie consecutive, Atlanta no e allunga a cinque la striscia di successi di fila. Nonostante la doppia doppia da 31 punti (ma con 15/26 ai liberi) e 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e i 25 punti di Lillard, i Bucks devono alzare bandiera bianca in casa di fronte agli Hawks, che si impongono per 119-104 grazie soprattutto alla doppia doppia da 23 punti e 13 rimbalzi di Johnson, ai 20 punti di Hunter e ai 17 rimbalzi catturati da Capela. Gli ospiti si aggiudicano tutti i periodi, meritandosi così di piazzare il colpo in trasferta. Affermazione "on the road" pure per Orlando, che viola il parquet di Philadelphia con il risultato di 106-102 firmando il break decisivo in apertura di ultimo quarto. Altra prova super di Franz Wagner, autore di 35 punti. Ai Sixers, privi di Embiid, George, Drummond e Lowry, non bastano i 24 punti di McCain.

Clippers e Lakers a picco

Serata da dimenticare per le due franchigie di Los Angeles. I Clippers si arrendono sul campo amico di fronte a Minnesota, che li travolge con il punteggio di 108-80. Il match viene indirizzato dagli ospiti già nel primo periodo, che termina 33-14 in loro favore. Da quel momento in avanti la strada per i Timberwolves è assolutamente in discesa, con Harden e compagni a contenere leggermente i danni nell'ultima frazione. Randle ed Edwards combinano per 36 punti. Disastrosa anche la gara dei Lakers, che subiscono un pesantissimo ko a Miami. Gli Heat festeggiano un largo successo per 134-93, chiudendo il primo tempo avanti di 17 lunghezze e poi completando l'opera con un parziale da 36-20 nel terzo quarto. Herro mette a referto 31 punti e Adebayo fa registrare una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi, mentre dall'altra parte non sono sufficienti i 29 punti di LeBron James, che diventa il settimo giocatore della storia per tiri da 3 punti a segno in carriera. Solo 8 punti per Davis.

Gli altri risultati

Non sbagliano invece i Celtics, che ottengono l'ottava affermazione nelle ultime nove uscite. Al Td Garden, Boston sconfigge Detroit per 130-120 nonostante le assenza di Tatum e Holiday. Brown, Porzingis e Hauser in tre firmano 74 punti, ma altrettanto importante è l'apporto di Pritchard (19 punti), che insacca la tripla che riallontana definitivamente i Pistons, tornati a -5 nel finale dopo essere sempre stati in doppia cifra di svantaggio. Inutili per gli ospiti la doppia doppia da 27 punti e 14 assist (oltre a 9 rimbalzi) di Cunningham e i 50 punti della coppia formata da Harris e Beasley. Appena 11 minuti per Fontecchio, che segna 4 punti. Sorridono anche i Brooklyn Nets, che mandano al tappeto gli Indiana Pacers per 99-90 grazie in particolar modo ai 26 punti di Johnson.