Nba, Tamberi parteciperà all'All-Star Celebrity Game. Fontecchio finisce a Detroit

Milano, 7 febbraio 2024 - Cambia franchigia Simone Fontecchio. La guardia finora in forza agli Utah Jazz è infatti stato scambiato dalla sua squadra, finendo a Detroit, dove ritroverà il compagno di Nazionale Danilo Gallinari. Da quanto non accadeva che due italiani giocassero nella stessa formazione Nba? Dalla stagione 2009-10, quando Andrea Bargnani e Marco Belinelli condivisero lo spogliatoio a Toronto. Fontecchio in questa annata stava trovando spazio nella squadra allenata da coach Will Hardy. Basti pensare che il classe '95 è partito in quintetto in 34 occasioni, viaggiando ad una media realizzativa di 8.9 punti, conditi da 3.5 rimbalzi e 1.5 assist di media ad allacciata di scarpe, con il 39% da tre punti.

Coinvolto anche Procida

La curiosità è che nello scambio fra le due compagini è stato coinvolto un altro azzurro come Gabriele Procida, in quanto i Jazz ne hanno ottenuto i diritti dai Pistons, che lo avevano scelto al Draft 2022 con la chiamata numero 36. Se e quando deciderà di fare il salto in Nba, l'attuale ala dell'Alba Berlino dovrà quindi dare la precedenza alla franchigia di Salt Lake City. Utah ha ottenuto pure Kevin Knox e una seconda scelta al Draft 2024 appartenente a Washington. Tornando a Fontecchio, la prossima estate l'abruzzese diventerà Restricted Free Agent, il che significa che Detroit potrà confermarlo nel poster pareggiando le eventuali offerte che arriveranno per l'ex Virtus Bologna, Milano, Cremona e Reggio Emilia.

Tamberi di nuovo all'All Star Game

Nel frattempo, è notizia di oggi la convocazione di Gianmarco Tamberi per l'All-Star Celebrity Game in programma a Indianapolis nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 febbraio. Per il campione di salto in alto, che è stato inserito nella squadra di Stephen A. Smith, si tratterà della seconda apparizione alla manifestazione dopo la partecipazione di due anni fa, quando si rese protagonista con una schiacciata spettacolare. "Sembra incredibile ma è successo davvero! Dopo due anni sono stato chiamato per vivere di nuovo quel sogno che avevo nel cassetto da piccolino... sogno che sembrava irrealizzabile visto che avevo scelto una strada completamente diversa - il messaggio social di Gimbo - Sono grato a chi ha reso possibile tutto questo, a voi che mi avete sempre sostenuto e consentito di crescere a tal punto da rendere possibile l’impossibile... Calpestare il parquet con una palla a spicchi in mano nell’olimpo della pallacanestro è, e per sempre sarà, una delle emozioni più forti della mia vita. È ufficiale, per la seconda volta avrò l'onore di giocare l’NBA All Star Celebrity Game! 16 febbraio Indianapolis, non sto nella pelle, giuro, mi esplode il sorriso in volto al solo pensiero... E questa volta, non andrò solo per partecipare, voglio portare in Italia quel trofeo!!!".

