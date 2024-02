Nba, un ottimo Fontecchio non basta a Detroit. Boston d'autorità a New York

Milano, 25 febbraio 2024 - Un'altra bella prestazione di Simone Fontecchio non è sufficiente a Detroit per conquistare il successo ed evitare il quinto passo falso consecutivo. Contro Orlando, l'azzurro - partito in quintetto - è il secondo miglior marcatore dei suoi dopo Cunningham (26 punti) con 17 punti, tirando 7/13 dal campo. Per l'ex Utah ci sono anche 5 assist, 3 rimbalzi e un recupero in poco più di 31 minuti di utilizzo. Quella contro i Magic è la quarta partita in doppia cifra su cinque da quando il classe '95 si è trasferito ai Pistons, con una media realizzativa di 15,4 punti ad allacciata di scarpe. Anche stavolta però la squadra di coach Williams esce sconfitta: a decidere l'incontro è Banchero (15 punti per lui), che ad un secondo dalla conclusione confeziona il gioco da tre punti del definitivo 112-109 in favore della franchigia della Florida.

Minnesota si rialza, Brooklyn ko

Dopo il ko rimediato contro Milwaukee, Minnesota rialza la testa e sul parquet amico sconfigge Brooklyn per 101-86. Nonostante l'assenza di Gobert, i Timberwolves riescono a superare l'ostacolo Nets grazie soprattutto alla prova dal 29 punti di Edwards, ottimamente coadiuvato da un Towns da 28 punti e 9 rimbalzi. Dall'altra parte ci sono 18 punti per Thomas, inutili per la truppa allenata da coach Ollie, alla seconda sconfitta con la nuova gestione. Con questa affermazione invece i padroni di casa ritrovano la vetta solitaria della Western Conference, staccando di una partita gli Oklahoma City Thunder, mentre poco più lontani ci sono i Los Angeles Clippers e i campioni in carica dei Denver Nuggets. Per quanto concerne Brooklyn, invece, il distacco dalla zona play-in della Eastern Conference aumenta.

Boston non dà scampo a New York

Sempre a proposito di Eastern Conference, il big match della notte se lo aggiudica Boston, che espugna il parquet del Madison Square Garden di New York con il risultato di 116-102, staccando gli avversari in avvio di ripresa. La copertina se la guadagna Brown, autore di una performance da 30 punti e 8 rimbalzi. A supportarlo ecco Porzingis (22 punti) e Tatum (19). Contro la formazione con il miglior record della lega, non bastano ai Knicks i 34 punti di Brunson, che distribuisce anche 9 assist ai compagni. La compagine guidata in panchina da coach Thibodeau resta quarta a Est, ma adesso rischia di essere agganciata dai Philadelphia 76ers, indietro di appena una gara.

