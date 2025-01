Next gen cup. Beffa Under 19. Ko con Varese ed eliminazione

La più nefasta delle combinazioni si abbatte sull’Under19 Eccellenza di Pistoia Basket Junior impegnata, fino a ieri pomeriggio, nella seconda tappa della NextGen Cup, la competizione che mette di fronte le squadre giovanili dei 16 team di Serie A. La sconfitta rimediata nell’ultimo match, a Santarcangelo di Romagna, contro Varese per 77-80 condanna l’Estra Pistoia, che nelle precedenti sei partite disputate era sempre rimasta nei primi tre posti, a scendere addirittura in sesta piazza ed abbandonare il sogno di qualificarsi per la Final Eight in programma a fine febbraio a Brescia.

I ragazzi di coach Eduardo Perrotta hanno tenuto il match in pugno per 39’20’’, con un margine più volte anche superiore ai 10 punti di scarto, ma nel finale i lombardi si sono rifatti sotto trovando i canestri dall’arco decisivi per la vittoria. Un successo che, fra l’altro, non è servito nemmeno alla stessa Varese che ha chiuso al quinto posto: Pistoia, infatti, ha completato il proprio percorso con 8 punti (4 vinte e 3 perse) a parimerito con i lombardi, con Cremona, Trento e la Virtus Bologna ma per la classifica avulsa è stata condannata dagli scontri diretti.

Adesso per i giovani biancorossi c’è da rituffarsi in campionato in caccia del pass per le Finali Nazionali che chiuderanno la stagione.