Next gen cup. Impresa Papalini:. Tortona va ko

CARPEGNA PAPALINI

66

DERTHONA TORTONA

64

PAPALINI PESARO: Aloi 6, Di Francesco 2, Stable Terry, Sgarzini 14, Colotti 2, Ousmane 3, Sablich 11, Ghiselli, Dragomanni 2, Fainke 13, Stazi 3, Siepi 10. All. Luminati.

TORTONA: Tandia 11, Van Der Knaap 12, Farias 2, Bresciani ne, Errica 13, Korlaovic, Diodati 5, Fonio Fracchia, Bellinaso, Moro, Conte 15, Josovic 6. All. Ansaloni.

Arbitri: Cassina, Caneva, Buoncristiani.

Parziali: 13-19; 29-35; 45-48.

Note: Rimbalzi: Pesaro 50, Tortona 40. Tiri Liberi: Pesaro 9/14, Tortona 5/10. Tiri da tre: Pesaro 7/23, Tortona 9/24.

PESARO

Si sa che alla Vuelle piace complicarsi la vita, ma è in quei momenti che viene fuori sempre la grinta pesarese e la partita di ieri pomeriggio contro Tortona ne ne è stato l’esempio lampante. La Papalini, sotto tutta la partita contro l’unica squadra sinora imbattuta, è stata in grado nel finale di ribaltare lo svantaggio di 9 punti (55-64 a 2’42’’ dalla sirena), piazzando un 11-0 di parziale firmato da Sgarzini, dalla tripla di Siepi e dal dominio fisico di Fainke. In vantaggio soltanto sul 4-0 iniziale, e viste le assenze di Stazzonelli e Maretto, i biancorossi con una grande e generosa prestazione non sono mai andati sotto la doppia cifra di svantaggio, fino al 47-59 dell’ultimo quarto. Qui la difesa biancorossa ha alzato il livello, l’attacco ha trovato ritmo e penetrazioni e la rimonta (quasi) impossibile si è avverata. Firmata da un eccezionale play quale Elia Sgarzini, dai soliti Sablich, Fainke e Siepi. Tutti e dodici i biancorossi sono scesi in campo. Oggi l’ultimo match della regular season contro la Virtus Bologna alle 13.30. Imperativo: vincere.

Leonardo Selvatici