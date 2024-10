Olimpia, cercasi continuità. Si riapre la pista Mannion

Continua con un ritmo forsennato la stagione dell’Olimpia Milano che questa sera sarà sul parquet di Vitoria per affrontare il Baskonia (ore 20.30). La vittoria contro Napoli ha solo riportato i due punti, ma non troppo buonumore in casa biancorossa visto l’infortunio all’inguine che ha messo ko Shavon Shields. Contro i partenopei si è rivisto sotto le plance Josh Nebo, seppur con un minutaggio da gestire ancora visti gli impegni così ravvicinati (giovedì derby d’Italia in Eurolega contro Bologna).

A Vitoria rientrerà in campo anche Fabien Causeur che proprio in terra basca è esploso come giocatore vestendo la maglia di Vitoria dal 2012 al 2016. "Conosco bene quel campo e quanto sia difficile espugnarlo, ma dovremo rimanere concentrati ogni possesso, senza pause. Conosco molto bene anche coach Pablo Laso dopo aver giocato per lui per cinque anni a Madrid. Hanno molto talento e due grandi realizzatori come Howard e Moneke" ha detto il francese. Chi invece non ci sarà in panchina è Ettore Messina che salterà la sua prima partita di Eurolega a Milano a causa di un’indisposizione che l’ha tenuto già fuori contro Napoli. Il Baskonia sarà privo di Diop e Sedekerskis.

Fuori dal campo invece continua a tener banco l’affare legato a Nico Mannion (nella foto). Sembra che la trattativa abbia ripreso quota e che l’unico ostacolo sia davvero solo quello di trovare un accordo sul prezzo nel corso di questa settimana.