Olimpia, è subito Shields. Hapoel sconfitto in volata

Si chiude con la vittoria nel Memorial Bottacin di Vigevano la settimana dell’Olimpia Milano che supera l’Hapoel Gerusalemme per 83-81. In evidenza ancora Shavon Shields, già apparso grande protagonista con 22 punti, ma anche il veterano Fabien Causeur che in più di un’occasione ha risolto situazioni complicate con il suo talento. Nel finale interessante la soluzione per aprire il campo con Mirotic e LeDay in campo insieme che permette di recuperare dal -7 fino al successo. Dopo una partenza un po’ a rilento i biancorossi, privi di Dimitrijevic (caviglia), si sono subito rimessi in carreggiata alternando i colpi di talento di Mirotic alla fisicità sottocanestro di Nebo. Poi con le triple di Brooks e Flaccadori hanno chiuso avanti il 1° quarto (24-18). Con Bolmaro e Shields i milanesi chiudono avanti all’intervallo sul 42-36. Si mette in evidenza anche LeDay, ma l’Armani molla un po’ gli ormeggi in difesa e viene scavalcata dagli israeliani sul 57-59 al 28’, chiudendo sotto al 30’ 62-65 con ben 29 punti subiti nel 3° periodo. Stessa musica nell’ultimo quarto con l’Hapoel che prende per mano la partita (64-71), ma con il quintetto leggero l’EA7 sorpassa grazie a Shields (73-71) e nel finale Mirotic chiude i conti. Ora per l’Olimpia una settimana completa di allenamenti. Nel weekend ultimo impegno di pre-stagione a Creta per giocare un torneo con Olympiacos, Fenerbahce e Virtus Bologna.