Olimpia, esordio a Trieste. Inizia la corsa scudetto

Bentornato campionato. Così oggi a mezzogiorno scatta la stagione di Serie A dell’Olimpia, fresca vincitrice in Supercoppa e campione d’Italia nelle ultime tre stagioni. L’obiettivo in Italia è sempre quello, il tricolore, riuscire a vincerlo per la quarta volta consecutiva sarebbe l’ennesima dimostrazione della predominanza dei biancorossi nella massima serie. Per iniziare i biancorossi saranno ospiti al PalaRubini di Trieste e già dal nome del palasport si intende che non sarà una gara come tutte le altre. La storia dell’Olimpia è legata a doppio filo con la città giuliana, dai tempi della sua fondazione dove fu decisivo l’apporto della Pallacanestro Triestina di Milano ai tempi del dopoguerra, all’epopea legata a Cesare Rubini, fino al finire degli anni ‘90 con il trasferimento in toto nella città meneghina dell’allora Stefanel che riporto lo scudetto a Milano nel 1996.

Adesso invece si sfidano i campioni d’Italia in carica ed una neopromossa, ma la sfida non è per forza scontata perchè i giuliani hanno costruito una squadra davvero interessante per il ritorno in Serie A, puntando forte sull’ossatura che due anni fa fece volare Varese. Così spazio in quintetto a Colbey Ross, Markel Brown e Justin Reyes, ma sarà l’occasione per i milanesi per ritrovare due ex come Jeff Brooks e Denzel Valentine, che proprio pochi mesi fa ha vinto lo scudetto biancorosso seppur con pochissime partite giocate nella parte finale della regular season.

Per coach Messina ci sarà da effettuare qualche scelta sul turnover e non è detto che le decisioni ricalchino per forza quelle prese in Supercoppa (erano rimasti fuori Fabien Causeur, Armoni Brooks e David McCormack), anche se comunque l’Eurolega è ancora lontana visto che l’esordio europeo è fissato a Montecarlo giovedì 3 ottobre alle 19. Più probabile che il turbinio di rotazioni prenda vita dalla prossima gara di campionato con l’Olimpia in campo in casa contro Sassari domenica prossima. Sicuramente grande attenzioni alla coppia di playmaker Dimitrijevic-Bolmaro che hanno così ben impressionato in Supercoppa anche in termini di leadership, sarà la prima in Italia anche per Josh Nebo che ha vinto gli ultimi due campionati israeliani.

Lato Olimpia il grande ex di turno invece è Stefano Tonut che a Trieste è cresciuto cestisticamente fino alla sua consacrazione da giovanissimo nel campionato di A2 con 19.2 punti a partita nel 2015. Per Trieste sarà l’esordio anche per il coach americano Jamion Christian che al suo primo incarico in Italia ha vinto il campionato di Serie A2 ed ora punta a mantenere la categoria.