Olimpia, l’Europa è di casa. Ostacolo Paris al Forum

L’Olimpia Milano cerca ancora tra le mura amiche dell’Unipol Forum l’energia giusta per vincere. L’esordio casalingo in Eurolega oggi alle 20.30 prevede l’inedita sfida contro il Paris Basketball, “neopromossa“ dall’Eurocup in una città che il basket di alto livello è tornato a frequentarlo solo nelle ultime stagioni. Per l’Armani è una partita da vincere per iniziare a mettere massa e provare a conquistare l’accesso ai playoff. In casa, contro una diretta concorrente. Non sarà facile per la brillantezza degli avversari, ma anche per colpa degli infortuni che già fanno pesantemente capolino nel roster milanese. Non ci sarà infatti il pivot titolare Josh Nebo (problema muscolare all’inguine), ed è in forte dubbio l’argentino Leandro Bolmaro, infortunatosi alla caviglia con Sassari. "Affrontiamo una squadra che negli ultimi anni ha avuto una crescita vertiginosa - conferma coach Messina (nella foto) - arrivando in Eurolega e mantenendo uno stile di gioco fatto di aggressività e velocità. Vogliamo iniziare bene davanti al nostro pubblico, giocando con durezza e la disciplina tecnica necessaria in Eurolega, come abbiamo capito bene a Monaco". Tra i parigini dovrebbe rientrare TJ Shorts. Attenzione anche all’altro talentuoso esterno, Nadir Hifi. Milano ritroverà anche il play tedesco Maodo Lo che ha segnato 12 punti nello storico esordio in Eurolega in cui Paris ha perso 77-80 contro la Stella Rossa.