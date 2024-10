Olimpia Milano-Virtus Bologna, orario e dove vedere il derby di Eurolega

Milano, 31 ottobre 2024 – La storica rivalità tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna si sposta per una sera dal campionato di Serie A al prestigioso palcoscenico europeo: questa sera alle 20.30 all’Unipol Forum di Assago, Olimpia Milano e Virtus Bologna si affronteranno infatti nel settimo turno – il secondo di questa settimana – di Euroleague. Un appuntamento cui le due squadre arrivano non certo con il morale a mille per quello che è stato sin qui il loro cammino europeo: bianconeri e biancorossi sono infatti rispettivamente sedicesimi e diciassettesimi in classifica e condividono lo score di una sola vittoria a fronte di ben cinque sconfitte. Una rotta da invertire per entrambe – reduci dai ko contro Baskonia Vitoria e Bayern Monaco – a partire già da stasera, in questa gara dai mille significati anche per il morale: l’Olimpia – che in questo primo scampolo di stagione ha palesato grosse difficoltà nell’esprimersi con fluidità in attacco e che in difesa non sempre è riuscita a mostrare la solidità difensiva che è un marchio di fabbrica delle squadre di Ettore Messina – sarà orfana della stella Shavon Shields, ma anche di Diop e McCormack. assenze che restringono il campo delle scelte nel reparto lunghi a coach Mario Fioretti, il quale – come già successo in campionato nel match contro Napoli, guiderà la compagine meneghina al posto di coach Ettore Messina, messo ko da un’otite acuta: “Per prima cosa dovremo assolutamente trovare la giusta continuità di rendimento nel corso del match, sia in attacco che in difesa, che in questa prima parte di stagione abbiamo fatto fatica a trovare. Affronteremo una Virtus che mette sempre grande aggressività sul perimetro e che sa adottare i giusti accorgimenti per limitare le prerogative tattiche degli avversari. Per questo, soprattutto sul fronte offensivo, sarà fondamentale la capacità di coinvolgerci l’un con l’altro, mentre in difesa dovremo essere capaci di proteggere il cuore della nostra area dai tanti modi che la Virtus conosce e cerca di adottare per riuscire ad attaccare vicino a canestro”.

Dall’altra parte ci sarà invece una Virtus che, anche visti i tanti volti nuovi rispetto al roster dello scorso anno, non è ancora riuscita a trovare la giusta quadratura de cerchio soprattutto in coppa, dove – nonostante l’ottimo impatto di Momo Diouf – ha sofferto in particolar modo nella fase difensiva sotto canestro visto il rendimento non ancora sufficiente di Ante Zizic, il quale torna in campo stasera dopo il forfait contro il Bayern. Nonostante il rientro tra i ranghi del lungo croato, coach Luca Banchi dovrà comunque fare i conti con le assenze pesanti di Daniel Hackett – finito ko proprio contro il Bayern – e Alessandro Pajola: “Contro Milano siamo determinati a produrre una prestazione di grande intensità – ha spiegato il coach dei bianconeri in conferenza –. Questo derby ci regala sempre un pathos particolare, indipendentemente dal palcoscenico in cui si affrontano. L’emergenza infortuni che stiamo affrontando dovrà essere un ulteriore stimolo per giocare una partita attenta e cinica. Cercheremo di sfruttare ogni opportunità per trovare risorse in questa gara che si preannuncia molto combattuta sul piano tecnico e agonistico”.

Dove vedere la partita in tv

La partita EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna, valida per la settima giornata di regular season di Euroleague, sarà trasmessa quest’oggi, giovedì 31 ottobre, dalle 20.30 in diretta su Sky Sport (canale 201, Sky Sport Uno) e Dazn e in streaming su Now TV, Sky GO e DAZN.