Olimpia, notte di Eurolega. Milano all’assalto dell’Efes. Mirotic fuori due settimane

Sembra più chiara la situazione in casa Olimpia, dopo una settimana in cui l’apprensione è stata forte per la situazione infortunati. Qualche intoppo c’è, ma non è una tragedia. Zach LeDay (sublussazione alla spalla, la stessa è “rientrata“ da sola) e Leandro Bolmaro sono al seguito della squadra e il loro impiego contro l’Efes Istanbul sarà deciso questa mattina, in ogni caso la loro situazione non desta preoccupazione. Qualche problema invece per Nikola Mirotic che dovrà stare lontano dal parquet almeno per due settimane per una lesione all’adduttore. Una perdita comunque non da poco, visto che il montenegrino era chiaramente il leader designato dell’attacco biancorosso, ma tornerà a disposizione Nenad Dimitrijevic che farà decisamente comodo.

Oggi alle 18.30 l’Olimpia sarà in campo sul parquet dell’Efes (si torna nello storico e rimodernato Abdi Ipecki) dove troverà di fronte in panchina Luca Banchi che, sfruttando la “deregulation“ totale che vige in Eurolega, dopo le dimissioni con la Virtus Bologna ha ritrovato una panchina europea in poche settimane. L’unico dubbio per i turchi è l’ex brindisino Derek Willis. È’ un’altra di quelle gare da vincere per i biancorossi, che affrontano una formazione più indietro in classifica (l’Efes ha due vittorie in meno dell’Olimpia). La graduatoria è incredibilmente corta, visto che dal 3° al 10° posto le squadre hanno solo una vittoria di distanza. Pericolo numero 1 per i milanesi è come di consueto Shane Larkin che, anche se quest’anno non riesce ad essere decisivo come nel passato, sulla partita singola rimane un giocatore capace di vincere praticamente da solo (10.5 punti a gara). In regia altra vecchia conoscenza del nostro campionato è Darius Thompson che a 10.8 punti aggiunge anche a 4.9 assist. Il miglior realizzatore invece è Elijah Bryant con 13 punti. All’andata fu l’Efes a vincere al Forum per 84-96, dunque in ballo c’è anche lo scontro diretto.

Intanto è arrivata la parola fine a qualsivoglia sogno legato al ritorno di Danilo Gallinari. L’ala del 1988 ha firmato in modo inatteso un contratto con i portoricani di Vequeros de Bayamon per continuare a tenersi in forma, con la speranza di strappare un ultimo contratto NBA. Ha poi annunciato sui propri profili social che la sua speranza è un grande finale in azzurro, pronto a vestire la maglia della Nazionale per l’ultima avventura continentale che saranno gli Europei del prossimo settembre.