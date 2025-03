Olimpia, sconfitta pesante. La zona play-in si allontana

Profondo rosso. Anzi, biancorosso. Nella partita che doveva essere decisiva per tornare nel’Europa che conta, l’Olimpia Milano sbanda contro il Barcellona perdendo 88-98, anche se questa volta la differenza canestri salvata serve a poco. Adesso, oltre a vincere per forza le ultime partita con Bologna e Vitoria, dovrà sperare anche in una serie di risultati favorevoli per centrare il play-in. Mirotic questa volta “canta“ davvero da solo con 28 punti (6/10 da 2 e 10/10 ai liberi), arriva troppo poco da LeDay con soli 7. La partenza è disastrosa, l’azzurro Sarr (13 punti per il classe 2006), lanciato in quintetto risponde presente nello 0-7 che accende il primo minuto di partita. La reazione dei biancorossi arriva subito con Mirotic protagonista e Tonut autore del sorpasso sull’11-9, poi è Caruso a dare gas ai biancorossi con due schiacciate per il 17-14. Il problema è che Milano deraglia totalmente in difesa, incassa 55 punti nel primo tempo ed è già a -11 all’intervallo. Nel 3° periodo Mirotic prova ad accendersi, porta Milano anche al 63-72, ma la risposta dei catalani è durissima: +22 quando Hernangomez segna il 65-87. L’Armani prova anche a reagire, incredibilmente arriva a -8 (83-91) con un Mannion scatenato, ma Brizuela (27 punti) e l’ex Punter (25) chiudono i conti.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-FC BARCELLONA 88-98 (21-23; 44-55; 63-74)