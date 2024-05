Olimpia, si fa sul serio. Playoff, via contro Trento

Dopo una settimana per ricaricare le batterie inizia finalmente oggi il gran ballo dei playoff per l’Olimpia Milano. I biancorossi iniziano la loro avventura alle 18 al Forum contro la Dolomiti Energia Trento, avversario già battuto tre volte su tre in stagione (anche nei quarti di finale di Coppa Italia). Il momento è diverso per le due compagini, l’Armani arriva all’appuntamento con una striscia di sette successi consecutivi in campionato che le ha permesso di risalire la classifica fino al primato condiviso con Bologna (13-2 il record del girone di ritorno), Trento delle ultime sette ne ha vinte quattro, fondamentali per l’accesso ai playoff, ma da quando è arrivata la matematica certezza della post-season ha subito 106.5 punti di media.

Dal punto di vista fisico invece la situazione è opposta perchè se i biancorossi praticamente per la prima volta si presentano al completo e con la necessità di fare scelte legate al turnover degli stranieri, l’Aquila ha perso per tutta la stagione i vari Graziulis, Udom e Niang. Per ovviare è stato tesserato in extremis il tiratore Daulton Hommes che abbiamo già visto che nel nostro campionato con la maglia di Cremona nella stagione 2020-21.

Coach Messina, invece, dovrebbe scegliere come ha fatto in tutti questi anni sei giocatori su cui puntare utilizzando i rimanenti solo in caso di infortuni o particolari necessità. Le certezze sono Mirotic, Shields, Napier, Hines, Hall e l’unico dubbio è legato al dualismo tra Voigtmann e Poythress. "Affrontiamo la serie pensando a una partita alla volta - presenta la sfida coach Messina - sappiamo che Trento è una squadra atletica, che cerca di aprire il campo per attaccare con le penetrazioni dal palleggio e un abbondante uso del tiro da tre punti". La storia di Milano e Trento è decisamente intrecciata tra le due società nel recente passato: nel 2018 fu la finale scudetto che assegnò il titolo all’Olimpia allora allenata da Simone Pianigiani, nel 2016 un quarto di finale che lanciò Milano verso la conquista del titolo, ma nel 2017 la semifinale che sancì la fine dell’era Repesa. Gli intrecci non mancano anche a livello individuale visto che coach Galbiati è nato e cresciuto cestisticamente in Olimpia, mentre Alviti e Biligha hanno vinto gli ultimi due scudetti con i milanesi. Dall’altra parte Flaccadori e Shields sono balzati agli onori delle cronache proprio con la maglia di Trento e anche coach Poeta, da giocatore ha vestito la maglia trentina.