Olimpia, si riparte. Le scelte di coach Messina. Piena fiducia a Dimitrijevic. Shields e Mirotic i leader

Il primo giorno di scuola è stato completato per gli “alunni“ dell’Olimpia Milano per l’anno sportivo 2024-25. Tutti presenti e operativi sul campo i 15 giocatori biancorossi, agli ordini dello staff tecnico guidato da coach Ettore Messina, attualmente l’allenatore più longevo in Serie A e in Eurolega, alla sua sesta stagione consecutiva sulla panchina biancorossa. Sotto la supervisione dello staff atletico, la squadra ha svolto il primo allenamento nella “secondaria” del Forum, ormai quartier generale della società.

Con il nuovo corso, l’età media del team è scesa a 28 anni, grazie all’arrivo di ben 8 nuovi giocatori. L’unico esordiente assoluto in Europa è il tiratore americano Armoni Brooks. In cabina di regia, al momento, la piena fiducia è riposta nel macedone Nenad Dimitrijevic, chiamato a confermare le ottime prestazioni delle sue stagioni a Kazan, anche se senza un confronto diretto con le competizioni europee. Le prime impressioni di questa nuova stagione saranno fondamentali per decidere eventuali interventi sul mercato degli esterni.

Oltre allo scrimmage con Varese, previsto per sabato 31, il primo appuntamento con un’amichevole ufficiale sarà contro la Bertram Tortona, mercoledì 4 settembre. Per l’esordio casalingo, invece, bisognerà attendere la seconda giornata di campionato di Serie A, in programma domenica 6 ottobre al Forum contro Sassari.